Yule sur le podium comme à Wengen – TOP ONLINE

McGrath a remporté l’avant-dernier slalom de Coupe du monde de l’hiver à Flachau, près de trois dixièmes devant le Français Nol. À mi-parcours, le Norvégien de 21 ans a terminé deuxième, à 0,97 seconde de Johannes Strolz. Mais la combinaison et l’équipe championne olympique Strolz sont retombées à la 4e place après avoir échoué à courir deuxième – deux cents derrière Daniel Yule.

Le spécialiste valaisan des projecteurs a perdu 0,64 seconde face à McGrath, qui s’imposait pour la première fois en Coupe du monde après trois podiums précédents. « D’une certaine manière, c’est toujours bon : l’année dernière, c’était presque le point le plus bas de ma saison ici à Flachau. Après cela, j’ai dû me battre avec l’entraîneur et aussi la société de ski pour rebondir. Maintenant, je sens que les virages rapides sont à nouveau possibles », a déclaré un satisfait. Daniel Yule après son deuxième podium cet hiver après celui de Wengen où il a terminé deuxième.

La Suisse se réhabilite

Outre Yule, 29 ans, qui a terminé quatrième au premier tour, les autres Suisses se réhabilitaient également dans la course éclairée à Salzbourg après le fiasco de l’orgie à Garmisch. Il y a dix jours, sur neuf partants de Ski Suisse, seul Fadri Janutin, débutant en Coupe du monde des Grisons, a réussi à se classer 17e pour les points.

Luca Aerni en particulier peut être satisfait de sa performance dans la deuxième course. Grâce à un troisième temps, le Bernois, dont la confiance a également été plus grande cet hiver, est passé de la 22e à la 10e place.Aerni n’a été mieux classé qu’une seule fois depuis le début de la saison – avec un taux d’échec de 50% devant Flachau : cinquième des écuries de course à Adelboden.

L’autre Suisse aux points, en revanche, traîne dans le top 15. Loïc Meillard (17 ans), Ramon Zenhousen (21 ans), Tanguy Nef (22 ans) et Marc Rochat (26 ans) ont tous perdu du terrain dans la décision. .

Probabilité théorique de cristal de Yule

Avec Yule, Aerni, Meillard et Zenhousen, le quatuor est éligible pour débuter la finale de la Coupe du monde en France la semaine prochaine, où seuls les 25 meilleurs par discipline sont autorisés à concourir. Le 20 mars à Méribel, Yule, cinquième de la discipline, aura encore une chance théorique de remporter une petite boule de cristal. Cependant, il compte 92 points de retard sur Henrik Kristoffersen en Coupe du monde de slalom.

Le Norvégien, pour sa part, s’en est finalement sorti avec un œil au beurre noir sur Flachau. Dans la première manche, il a commis une grosse erreur avant la ligne d’arrivée et a donc dû avoir peur pendant longtemps pour se rendre en finale. Dans la deuxième manche, Kristofferson a ensuite tenté de limiter ses dégâts et d’augmenter son meilleur temps de course de 28 à 16.

Kristofferson a 48 points d’avance

Lors de la Coupe du monde de slalom, le 26 fois vainqueur de la Coupe du monde a maintenu son avance malgré des erreurs et grâce à ses rivaux directs, eux aussi hors du haut du classement. Avec 371 points, l’avance de Kristoffersen sur son compatriote Lucas Brathen (323) et Linus Strasser (307) d’Allemagne est toujours confortable. Hormis ce trio, Manuel Feller (301) et Yule (283) sont également en droit de remporter la petite boule de cristal.

Avant d’aller en France, les deux prochains slaloms géants à Kranjska Gora étaient au programme de la Coupe du monde masculine. Marco Odermatt a pu décider du classement disciplinaire samedi et dimanche en tant que premier Suisse en douze ans (Carlo Janka) à décider tôt pour lui du classement général de la Coupe du monde.