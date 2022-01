Yareli Salazar au Tour de France féminin – El Sol de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Le cycliste olympique Lizbeth Yareli Salazar Vázquez est sur le point de faire un nouveau grand pas en avant compétition sportive, lors de la signature avec l’équipe professionnel Ceratizit WNT rejoindra le Tour de France féminin, en juin prochain.

De cette façon, le coureur de Sinalo affrontera les meilleurs cyclistes du monde et les Jeux olympiques, car l’équipe britannique comprend Katie Archibald, l’actuelle championne du monde omnium et championne olympique Madison.

« J’aurai toute son expérience et ce que je peux apprendre de lui, il est aussi ouvert à m’aider à m’améliorer, donc je suis heureux et je veux que la saison commence.», souligne le jeune de 25 ans originaire de Culiacan.

Yareli Salazar entamera le prochain cycle olympique et la nouvelle année 2022, avec une compétition internationale en Espagne le 6 février et la plus haute priorité étant les Championnats du monde sur piste, basés en France.

« Je viens de signer un contrat avec l’équipe Ceratizit WNT pour deux ans, nous avons 16 personnes dans l’équipe, nous avons déjà eu la première concentration en décembre, à part la rencontre, l’objectif 2022 a été relevé. entouré du meilleur du monde des routes et des pistes, ce sera très bien pour moi», a déclaré Salazar Vázquez.

Médaillé des Jeux d’Amérique centrale de 2018 à Barranquilla et des Jeux panaméricains de 2019 Cinq, a obtenu sur le chemin des Jeux olympiques de Tokyo 2020, deux places olympiques, une en bonne voie dans le test omnium et une en route, cependant, en raison de problèmes dans la Fédération mexicaine de cyclisme, il n’a pas pu participer à mnium, le spectacle vedette.

« Je chercherai des classements sur piste comme sur route, mais mon objectif sera toujours la piste. L’équipe nous a donné beaucoup de liberté pour choisir les compétitions que nous voulons prioriser cette année, dans mon cas, je voulais donner la priorité aux pistes de la Coupe du monde, mais pour atteindre cette Coupe du monde, je devais participer à la Coupe du monde et aux compétitions internationales. qui donne des points pour le classement. ; La Coupe du monde ouvrira le score pour les JO de Paris« Il ajouta.

Concernant ses objectifs sur le chemin de la modalité, il a expliqué qu’il y a 49 courses pour cette année.

« Mon premier objectif sur la route était une course très prestigieuse en Belgique, appelée le Tour des Flandres et dans l’équipe, ils ont vu la qualité pour moi d’obtenir de bons résultats.« , il a mentionné.

Il est reconnaissant pour le soutien de la Commission nationale de la culture physique et des sports (Conade).

« Dieu merci, nous avons le soutien de la Conade, qui est déjà à égalité avec l’UCI (Union cycliste internationale) qui réglemente le cyclisme dans le monde, donc de ce côté-là, je ne suis pas inquiet.« Il ajouta.

Lire la suite ici :