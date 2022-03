Yacht oligarchique russe confisqué : combien ça vaut

Les sanctions visant les cercles oligarchiques russes proches de Poutine ont eu un effet immédiat. Les autorités européennes chassent les méga yachts Le milliardaire est considéré comme un partisan du régime de Moscou, impliqué dans le soutien de la guerre en Ukraine, et pour cette raison le destinataire des sanctions émises par l’Union européenne. Deux figures de la liste bruxelloise, Igor Sechin et Alisher Usmanov, ont vu leurs navires de luxe saisis, d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars.

Oligarchies russes, le premier méga yacht détourné : « Dilbar » Usmanov

Les deux oligarques seraient parmi ceux qui ont les liens les plus étroits avec le président russe Vladimir Poutine.

Les premiers touchés par les conséquences des sanctions ont été Alicher OusmanovLe magnat russe avec des actifs estimés à environ 19 milliards de dollars, était principalement actif dans le secteur de l’acier et était considéré comme l’un des favoris du tsar.

Le méga yacht de Dilbar, d’une valeur de 537 millions d’euros, arrêté par les autorités allemandes qui ont bloqué le navire dans le port de Hambourg où il se trouve depuis octobre pour des travaux de maintenance au chantier naval Blohm + Voss.

Acheté en 2016, le navire emploie près d’une centaine de personnes, pour gérer 12 suites et 24 passagers. Ce sera « l’un des navires de croisière les plus complexes et les plus difficiles jamais construits, tant en termes de taille que de technologie » construit par le constructeur naval allemand Lürssen.

Les oligarques russes, premier méga yacht détourné : « True Love » Sechin

On pense qu’il est plus proche de Poutine Igor SechinPDG de Rosneft, une société pétrolière d’État russe et l’un des plus grands producteurs de pétrole brut au monde et un ami personnel du président russe (nous parlons ici des oligarques russes dans le viseur de Londres).

Le gouvernement français annonce la saisie d’un navire de croisière « L’amour vrai« , détenue par une société liée à Sechin, au chantier naval de La Ciotat, dans le sud de la France » dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions de l’UE contre la Russie « et du gel des avoirs contre les oligarques (ici, nous avons rendu compte des sanctions de l’UE contre Poutine).

Comme indiqué dans une note du ministère français de l’Économie et des Finances, le navire est « la propriété d’une société dont Igor Sechin, PDG de Rosneft, a été identifié comme un actionnaire majeur », bien que la société qui gère le navire nie que Sechin soit le propriétaire.

Le pont principal du yacht de luxe, long de près de 86 mètres, dispose d’une piscine transformable en héliport.

« Lorsqu’il est coché, le navire s’apprête à partir bientôtsans achever les travaux prévus », jusqu’au 1er avril, le ministère a détaillé la motivation de la saisie.

Oligarchies russes, première saisie d’un méga-yacht déclenchée : sanctions en Italie

Plusieurs autres navires de croisière liés aux oligarques ont déjà fui vers les Maldives, tandis que des démarches sont en cours pour d’autres navires de luxe basés en Méditerranée.

L’Italie bougera aussi après que les premiers effets des sanctions européennes se soient matérialisés (ici pour savoir quels oligarques russes sont la cible de sanctions).

Contre les magnats russes, la Banque d’Italie a demandé vendredi aux institutions italiennes de communiquer toutes les mesures introduites par l’UE à geler les avoirs de la personne ou de l’entité qui a été critiquée dans les actions contre Moscou.

Le yacht « Lady M » de l’un des hommes les plus riches de Russie, Alexei Mordashov, président du groupe métallurgique Severstal et Severgroup, amarré dans le port d’Imperia, avec des actifs d’environ 22 milliards de dollars, figure également sur la « liste noire » « De Bruxelles.

Le bateau mesure 65 mètres de long et a une valeur de 65 millions de dollars, mais ce n’est pas le plus grand qu’il ait : à l’été 2021, Mordashov navigue sur les eaux de la Costa Smeralda sur son nouveau yacht de 142 mètres, le « Nord », d’une valeur estimée à 500 millions de dollars. En fin de saison, l’immense paquebot a mis les voiles et sera désormais signalé aux Seychelles.