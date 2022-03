Xi Jinping s’inquiète de la réputation du pays et de son ignorance en matière de renseignement. La Chine est plus dure avec la Russie | Nouvelles du monde

Au départ, la Chine se méfiait de la guerre en Ukraine. Au fil du temps, ils ont commencé à accuser l’Occident d’aggraver le conflit et, à ce jour, ils ne reconnaissent pas l’agression russe comme une invasion. Cependant, la voie choisie par Xi Jinping commence clairement à changer.

Xi Jiping s’inquiète de la guerre en Ukraine et de son travail de renseignement

Lors de l’audition annuelle de la commission sénatoriale du renseignement sur les menaces mondiales à la sécurité américaine, le chef du renseignement américain a reconnu que la Chine, qui avait initialement refusé de condamner la Russie ou d’appeler l’attaque une invasion, était désormais « préoccupée » par les événements en Ukraine. « Je pense que les dirigeants chinois, en particulier le président Xi Jinping, sont nerveux », a déclaré William Burns, directeur de la Central Intelligence Agency.

Burns a ajouté que le président de la République populaire de Chine pourrait craindre de ne pas avoir anticipé les conséquences de l’invasion russe, et que les services de renseignement chinois non plus. Xi peut craindre de perdre sa réputation face à la brutalité de l’agression russe contre l’Ukraine et au fait que la Russie a apporté l’unité de l’OTAN comme jamais auparavant.

La position de la Chine s’est adoucie en Occident et resserrée en Russie

La Chine a manœuvré depuis le début de la guerre pour ne pas nuire à ses intérêts. La Chine est une puissance économique et commerciale, mais dépendante d’autres pays. Ces derniers jours, cependant, la réaction de Xi Jinping vis-à-vis de la Russie est devenue de plus en plus affirmée. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a annoncé que la Croix-Rouge chinoise fournirait à l’Ukraine 5 millions de yuans (plus de 790 000 USD) d’aide humanitaire pour les besoins quotidiens.

Par ailleurs, le président de la RPC, lors d’une visioconférence avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, a assuré que « la Chine apprécie les efforts de médiation de la France et de l’Allemagne par rapport à la situation en Ukraine et est prête à maintenir la communication et la coordination avec La France, l’Allemagne et l’Europe et jouent un rôle actif auprès de la communauté internationale là où c’est nécessaire. Ils recommandent également le maximum de retenue pour ne pas aggraver la guerre.

La Chine a refusé jeudi les livraisons aux compagnies aériennes russes. Cela s’est produit à la suite d’avertissements américains selon lesquels les entreprises chinoises aidant la Russie et ignorant les sanctions américaines pourraient les frapper roi ± Lister. Auparavant, les sociétés occidentales Boeing et Airbus avaient interrompu leurs livraisons.

