WU19 CE Préliminaire : les Tchèques perdent face à la France 0 : 3 | EURO 2022

Le capitaine français Ribadeira a profité de la première grosse occasion du match, qui a couru vers la défense avec une passe verticale. Heureusement pour lui, la fin de partie s’est terminée pour l’équipe tchèque.

La neuvième minute a offert une belle opportunité à l’équipe tchèque. Le tir de Střížová d’un corner de craie par le gardien français à l’automne était juste devant lui et le plus rapide à avoir le ballon en possession était Kim Din Thanhová, mais il a arrêté son tir à côté de la barre transversale ouverte.

L’équipe de France a finalement marqué l’ouverture du match au début de la 21e minute, lorsque le gardien Fuchsová a d’abord été éliminé d’un tir à bout portant après un corner, mais a ensuite fait rebondir le ballon à travers la ligne de craie hors de portée de Fuchs. sur le poteau de Judith Coquet et ouvre le score.

Déjà dans le set de la première mi-temps, la France a finalement marqué le deuxième but du match, lorsque le centre du côté droit du terrain a été utilisé par Ines Benyahia, qui a envoyé le ballon dans les filets avec une fin résolue en duel avec Pouvova.

Fuchs écope d’un penalty

Au début de la seconde période, Klára Ducháčková a pris une position de tir intéressante, qui a réussi à arracher le ballon au milieu de l’adversaire, mais son tir de la gauche derrière la craie a finalement manqué le but.

Cependant, après le changement d’équipe, les joueurs tchèques sont généralement plus actifs, plus décisifs et aussi plus dangereux. Ils ne pouvaient tout simplement pas arriver à la bonne fin. Cependant, le côté français, en particulier Madeleine Yetna, a également eu des occasions, mais son effort s’est terminé juste à côté.

A moins de vingt-cinq minutes de la fin, Tereza Fuchsová marquait une autre intervention parfaite, dont une contre la tête de Benyahia, dont la tentative marquait un bon départ. Le deuxième buteur de la France a également failli marquer un deuxième but à la 75e minute lorsque son tir précis de loin a touché la barre transversale tchèque.

A la 70e minute, l’arbitre hongrois ordonna à l’équipe tchèque de tirer un penalty après une faute de Hlouchová, mais le remplaçant Mouchon ne s’inscrivit pas parmi les tireurs, la gardienne Tereza Fuchsová rattrapant son tir sur le poteau d’une belle intervention !

Les footballeurs tchèques ont continué à se battre jusqu’au coup de sifflet final, ils n’ont raté aucun match et ont au moins essayé de réduire le score. Cependant, malgré un certain nombre de remplacements, cela n’a pas fonctionné et au début du tournoi final, ils ont perdu contre France 0: 3, lorsque le dernier but du match est tombé à la deuxième minute de l’arrangement, lorsque Mouchon a gagné, corrigeant ainsi la peine qui n’a pas été modifiée.

« Les joueurs ont fait de leur mieux et nous ne pouvons que les remercier. » a déclaré l’entraîneur Jan Navrátil après le match sur les sports diffusés T. « Nous avons tous les deux de très bons gardiens de but, Tereza méritait le penalty, a attrapé le penalty et d’autres occasions et a réalisé une très bonne performance. »a déclaré l’entraîneur à l’adresse de la gardienne tchèque Tereza Fuchsová. « Les chances invariables sont la plus grande différence entre les équipes. Ils ont eu quatre occasions et marqué trois buts. Nous savons que ce sera un travail difficile lors des prochains matchs, mais nous continuerons à nous battre et je suis sûr que nous marquerons des buts. » ajoute l’entraîneur.

L’équipe tchèque jouera ensuite le jeudi 30 juin à partir de 17h30 contre l’Espagne à Opava.

Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA

Tchèque – France 0:3 (0:2)

Cible: 21. Coquet, 45. + 1 Benyahia, 90. + 2 Mouchon. ZK : Soumahoro. Arbitre: Sipos (Hongrie) – Grigoryan (Arménie), Hyvönen (Finlande).

Tchèque: Fuchsová – Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčková – Pouvová (56. Tenkrátová), Jonášová (80. Tomanová An.) – Ducháčková, Černá T. (69. Bendová), Dinh Thanhová (69vá Hovářvá) (56. bons) ).

France: Marques – Haelewyn, Rastocle, Sevenne, Notes – Soumahoro (62. Neller), Coquet (84. Kbida), Benyahia – Yetna (62. Haugou), Ribadeira (63. Mouchon), Fontaine (76. Bahlouli).

Table du groupe A Meja

équipe Concurrence Gagner intéressant perte Score Corps 1.France 1 1 0 0 3 : 0 3 2. Italie 0 0 0 0 0 : 0 0 3. Espagne 0 0 0 0 0 : 0 0 4. Tchèque 1 0 0 1 0:3 0

Le programme de la première journée de jeu ME WU19 – 27 juin 2022 :

Groupe A : 11h00 République tchèque – France (Vítkovice), 17h30 Espagne – Italie (Opava)

Groupe B : 15h00 Suède – Allemagne (Frýdek-Místek), 17h30 Angleterre – Norvège (Karviná)

Avant le match d’ouverture, la fan zone ouvre le dimanche à 13h, qui fonctionnera également le lundi de 9h00 à 17h30 juste à côté du City Stadium d’Ostrava – Vítkovice. Plus d’informations sur la fan zone, y compris le programme, peuvent être trouvées ICI. Vous pouvez trouver les derniers programmes et les nouvelles de tous les championnats sur le site fotbal.cz/euro2022.