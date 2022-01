Windows 11 est maintenant disponible. Voici les nouvelles les plus importantes dans les systèmes Microsoft

Microsoft a publié la version finale de Windows 11. Les utilisateurs des versions précédentes du « panneau » peuvent mettre à jour à l’aide de Windows Update. Nous avons écrit sur d’autres façons d’installer le nouveau Windows ici.

Windows 11 n’est pas une grande révolution en termes de « Ten ». Les changements concernent principalement le graphisme et langage visuel du systèmequi est maintenant plus minimaliste et économique. Cependant, il y a quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations qui méritent d’être mentionnées.



Voir la vidéo

L’XP emblématique et le « bug du millénaire ». Voici les meilleures et les pires versions de Windows [TOPtech]

Windows 11. Nouveau menu Démarrer et explorateur de fichiers

Le premier, et du point de vue de l’utilisateur, le changement le plus important est remodelage du bouton du menu Démarrer. Depuis le bord gauche de la barre des tâches, elle a été déplacée vers le centre (semblable à une icône d’application ouverte) et son contenu a été clairement actualisé.

Le menu Démarrer est devenu un endroit plus évident. En haut de la fenêtre, vous trouverez une liste d’applications épinglées, des raccourcis de fichiers recommandés (également ceux du cloud), un nom d’utilisateur et un avatar, ainsi qu’un bouton d’arrêt. Juste ça.

Windows 11 Windows 11

Windows 11. Gestion des fenêtres plus pratique

Les autres éléments du système sont rafraîchis de la même manière. Les bords des fenêtres ont été arrondis, et tout est uniforme et très minimaliste. De plus, la fonction de maximisation de la fenêtre a été modifiée – après avoir cliqué, la proposition de déplacer l’application vers une certaine partie de l’écran est développée.

De plus, Microsoft actualise les sons du système, les polices et les icônes d’application. L’interface de Windows 11 semble donc plus fraîche, mais toujours familière, ce qui est fiable plus.

Windows 11 Windows 11

Windows 11. Microsoft Teams et widgets

La nouveauté importante est également l’introduction de Windows 11 widgetque nous connaissons bien par exemple à partir d’appareils mobiles. Grâce à eux, nous pouvons consulter rapidement la météo, les actualités du monde, les actions des entreprises en bourse ou les résultats sportifs à partir du niveau d’espace développé depuis le bureau.

Un autre changement est l’intégration de Microsoft Teams avec Windows 11. Nous avons maintenant accès à la plate-forme de manière plus simple à partir du niveau des icônes dans la barre des tâches et du curseur avec les contacts favoris. Nous espérons que cela accélérera et simplifiera considérablement la connexion et la conversation avec d’autres personnes.

Windows 11 Windows 11

Windows 11. Bureau virtuel

La nouvelle version du système Microsoft permet de Plus facile je plus rapide basculer entre différents espaces de travail. Ceci est possible grâce au nouveau centre de gestion de bureau virtuel. Un bouton spécial sur la barre des tâches est utilisé pour le démarrer.

Windows 11. Meilleures performances du système

Windows 11 sera beaucoup plus rapide que son prédécesseur. Et ce, que nous parlions de temps de démarrage du système ou de l’application. De plus, Microsoft promet que les mises à jour livrées dans le cadre de Windows Update atteindront 40 %. plus petit et son installation en arrière-plan permet d’économiser des ressources.

Windows 11 Windows 11

Windows 11. Applications système mises à jour

Dansapplications les plus populairesqui est installé avec Windows par défaut. Il s’est rendu, entre autres, sur Peinture, Bureau de poste, Calculatrice, Éditeur vidéos si Couperki esquisser. Surtout, les applications peuvent désormais être mises à jour en continu par le Microsoft Store.

Windows 11 présenté pour Microsoft (news.microsoft.com)

Windows 11. Microsoft Store et changements pour les joueurs

Il a été entièrement reconstruit Boutique Microsoft. Le constructeur a décidé d’utiliser un nouveau design graphique, plus cohérent avec le reste du système. Le moteur de recherche intégré fonctionne également mieux. La société promet également que davantage d’applications tierces apparaîtront dans le Store.

Windows 11 est également devenu un endroit plus convivial pour les joueurs. La fonction apparaît dans le système HDR automatique je Stockage en direct et applications intégrées Billets de jeu Xbox.