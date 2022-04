Western Union Clandestine Committee : aux origines de la défense européenne

par Enrico Malgarotto –

Beaucoup décrivent la guerre actuelle entre la Russie et l’Ukraine comme un plus grand retour historique au présent, si l’on considère la manière et les moyens du conflit déroulé. Dans le cadre de ce réarmement massif de divers pays européens, il est intéressant de se demander quel secteur de la défense sera renforcé et quel modus operandi sera utilisé pour endiguer la menace moscovite. À l’ère de la cyberguerre et de l’intelligence artificielle, les politiques défensives des pays de l’OTAN reposent non seulement sur la technologie, mais aussi sur des méthodologies tactiques que certains considèrent comme une chose du passé, comme la guerre dite non orthodoxe ou non conventionnelle, beaucoup plus proche de la guérilla. guerre. , peut-elle encore apparaître comme un élément pouvant faire la différence dans le cadre d’une guerre sur le sol européen ? La question ne peut trouver de réponse adéquate étant donné que ce plan de réorganisation n’en est qu’à ses débuts et que certaines questions, comme celles relatives à la guerre non conventionnelle, seront protégées par un secret plus que légitime, à supposer que l’État entende s’engager dans cette voie Bien. .

De plus, la nécessité actuelle des pays européens de réinventer leur propre dimension également dans le domaine de la sécurité nous permet d’examiner les efforts entre 1945 et 1950 des chanceliers du Vieux Continent pour établir leurs propres structures de défense telles que l’Union occidentale . .

L’Union occidentale était un organe formé en mars 1948 entre la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg par le biais du soi-disant traité de Bruxelles à l’initiative du ministre britannique des Affaires étrangères de l’époque, Charles Bevin. L’Union vise une coopération entre les pays signataires non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine économique et culturel dans le contexte de la tension croissante entre les blocs occidental et oriental. Il est à noter qu’en 1947, Paris et Londres ont signé un traité d’assistance mutuelle qui restera dans l’histoire sous le nom de Pacte de Dunkerque, qui lie les deux parties en cas d’agression de l’Allemagne. Lorsqu’il a été compris que ces derniers ne constitueraient plus une menace pour les pays voisins, il a été décidé d’étendre cet accord à d’autres pays comme le Benelux, portant le total à cinq. Au sein de la WU, fut créé ce qui allait devenir, en soi, le bras défensif de la structure appelée Western Union Defence Organization (WUDO), officiellement fondée en septembre 1948. Le commandement de la structure était partagé entre Londres et Fontainebleau, en France. . Le Comité de défense, l’organe politique le plus élevé, composé des ministres de la Défense des pays signataires, est installé dans la capitale britannique, tandis que dans le château français se tient un sommet militaire avec le maréchal Bernarde Montgomery avec l’état-major et les officiers français et britanniques en en charge du secteur terrestre, aérien et maritime. L’Union Occidentale est intégrée à l’OTAN à partir de 1950 tandis qu’en 1954 avec le Traité de Paris qui modifie le précédent Traité de Bruxelles, WU devient l’Union de l’Europe Occidentale, à laquelle l’Italie et l’Allemagne sont également acceptées, donnant au gouvernement de Bonn la possibilité de devenir partie du système de défense occidental. .

Au sein de la WU en 1949, un comité spécial appelé Western Union Clandestine Committee (WUCC) a également été créé sur l’initiative de guerre non conventionnelle du Secret Intelligence Service (SIS) par les services secrets des cinq pays signataires plus les États-Unis en tant qu’observateur. Mais d’où vient cette philosophie de fonctionnement ? Bien qu’avec les précisions nécessaires, les différents mouvements de libération qui ont touché les pays européens pendant la Seconde Guerre mondiale ne se sont pas limités aux combats pendant le conflit mais aussi sur la base des plans de défense des pays occidentaux dans le contexte de la guerre dite froide . . Dans les phases qui ont immédiatement suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces armées de divers pays européens (à l’exception de la Grande-Bretagne et de la France) se sont trouvées incapables de garantir une défense crédible contre les nouvelles menaces émergentes à l’époque. Ainsi, dans cette phase difficile, seules les initiatives des représentants politiques et militaires qui avaient pris une part active à la résistance ont permis de regrouper certaines des organisations partisanes actives pendant la guerre dans le verrou antisoviétique.

Les gouvernements en exil des pays européens subissant l’occupation allemande ont été impliqués dans la création de mouvements de résistance coordonnés par les services secrets alliés, tels que le British Special Operations Executive (SOE) et le US Office of Strategic Service (OSS). L’organisation secrète britannique, créée spécifiquement en 1940 pour mener des actes de sabotage et de subversion derrière les lignes ennemies en employant ses propres agents ou en formant et soutenant divers mouvements de résistance locaux, a joué un rôle clé. Dans la mesure où c’est justement à l’initiative, notamment de la Grande-Bretagne (suivie plus tard par les États-Unis), que dans l’après-guerre dans tous les pays européens (y compris ceux qui se déclareraient neutres) des structures militaires coordonnées par les services secrets locaux. a été fondée dans le but de garantir la libération en cas d’occupation soviétique par le sabotage, la guérilla, mais aussi l’information et l’exfiltration dans les territoires occupés. Stay-Behind (SB) est le terme anglais utilisé pour rappeler ces structures et résume parfaitement leur philosophie de fonctionnement puisque les opérations de guerre se dérouleront, pour être précis, derrière les lignes ennemies.

En conclusion, dans le contexte des nouveaux défis auxquels est confronté le théâtre européen, l’OTAN, qui depuis des décennies a hérité et affiné sa doctrine de guerre peu orthodoxe, saura certainement tirer parti de cette expérience passée.