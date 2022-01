Sans Vassilis Spanoulis ou Felipe Reyes à l’affiche pour la première fois en quinze ans, l’Euroligue a été complètement sous-capitalisée – 715 matchs, 32 saisons et 80 ans entre les deux – mais la compétition continentale continue d’alimenter l’avenir du basket-ball. Sur la ligne de départ de la piste à partir d’aujourd’hui, l’impressionnante figure de Victor Wembanyama se démarque. Le milieu de terrain français, 17 ans et 2,20 m, a signé cet été à l’Asvel Villeurbanne et, après un parcours brillamment mesuré dans les catégories d’entraînement, a atteint l’élite avec un écusson NBA indélébile marqué avant de débuter. « Victor est un joueur unique au monde, c’est le meilleur jeune talent du basket français de ces vingt dernières années », Tony Parker, quadruple champion NBA et président du club français, a déclaré sans hésiter. « Il a tout pour faire une belle carrière et l’opportunité d’être un futur numéro un chez boire de la NBA. Nous ferons tout notre possible pour consolider son développement, l’encourager dans sa progression et l’aider à atteindre ses objectifs », a conclu Parker lors de la présentation des promesses jeunesse, visant à faire de l’amérique en un instant, en l’an 2023 selon l’échéance fixée.

Au moment où il entrera en piste avec un maillot de l’Asvel, Wembanyama sera le 101e joueur mineur à faire ses débuts dans l’EuroLeague du siècle. Un roster mené par le tireur monténégrin Fedor Zugic – qui en 2019 avec Buducnost est devenu, à 15 ans, cinq mois et six jours, le plus jeune débutant de l’histoire de la compétition (il évolue désormais en Bundesliga allemande) – et où il y a des talents mûrs tels que Ricky Rubio, Marco Belinelli, Luka Doncic, Luigi Datome, Danilo Gallinari, Domantas Sabonis, Georgios Printezis, Ersan Ilyasova et Mario Hezonja. Ils ont tous fait leurs débuts dans l’élite continentale entre 16 et 17 ans. Liste des acteurs reconnus et inconnus, consolidés et est perdu. Un voyage passant d’alternatives indirectes et improvisées par nécessité, à une structure minière planifiée régie par la génération et la position. C’était le chemin le plus sûr que Wembanyama avait suivi depuis qu’il avait été repéré par les éclaireurs de Nanterre lors du match de frites à Versailles. A seulement 10 ans, la créature mesurait déjà 1m80. Après avoir essayé à la fois en tant que gardien de but de football et de judoka, sa poussée de croissance a dépassé tous les centiles et lui a laissé le biotype parfait pour jouer au basket. Ce gemmologue sportif a fait des radiographies comme un croisement entre Kristaps Porzingis et Rudy Gobert, en raison de sa polyvalence et de son intimidation ; avec des coups de poing de Kevin Durant et Arvydas Sabonis, pour la subtilité et la connaissance du jeu. Les maîtres mots d’un talent irrésistible. « Je les aime tous parce qu’ils montrent que la taille n’empêche pas de savoir jouer au basket. Ils n’ont pas de jeu stéréotypé », a expliqué Wembanyama pour terminer les comparaisons simplement avant de renoncer à ses ambitions. « Mon objectif est d’aller en NBA, d’être le plus haut possible. Je ne veux rien prouver, mais je ne veux pas non plus être déçu. C’est mon état d’esprit. »

Victor Wembanyama, en match de pré-saison avec l’Asvel. corde

Fils d’un ancien basketteur international français et spécialiste congolais du saut en longueur, Wembanyama a été invité par Barcelone à disputer la Mini Cup 2018 à Las Palmas. A cette époque, il n’avait que 14 ans et mesurait 2,05 m. « Dans ce tournoi, j’ai vu des extraterrestres. Voir quelqu’un de sa taille avec cette capacité de mouvement et de ressources était impressionnant. Étant si jeune et si grand, vous avez affaire à un joueur agile, avec de la sagesse, avec une excellente génétique de tir… C’est génial. Il n’y a aucune promesse au monde qui soit plus intéressante que lui, à tout âge et sur tout continent », a commenté José Luis Pichel, l’entraîneur-entraîneur qui a reçu Doncic enfant à Madrid. « Si les grands joueurs européens ne le signent pas, c’est parce qu’il ne veut pas quitter son environnement », a poursuivi Pichel. Structure du Barça, avec Juan Llaneza comme directeur repérage et Pere Capdevila à la tête de l’académie, le faisant sans succès rejoindre le programme d’entraînement de basket-ball de Masia et du Barça. La famille préfère grandir dans son écosystème naturel et la fédération française a choisi de garder les pépites à la maison comme un problème de pays. « Je ne pense pas qu’on ait jamais vu un tel talent en France. Et pour être honnête, je le vois rarement dans le monde. À son âge et à cette taille, il peut tirer et faire beaucoup de choses. Et surtout, il est très intelligent », a déclaré Rudy Gobert.

A l’été 2019, Wembanyama a été le dernier mur que les Espagnols Juan Núñez et Rubén Domínguez ont dû surmonter pour remporter l’or dans l’Europe des moins de 16 ans. Bien sûr, le prodige français a fait ses débuts en Coupe d’Europe à l’âge de 15 ans, neuf mois et 25 jours. Bien que ses débuts en championnat de France n’aient eu lieu que près d’un an plus tard, en septembre 2020. Il a répondu aux attentes et a été élu meilleur jeune joueur de la saison en championnat de France. Son mentor dit que sa connaissance du jeu et de son métier découle de son intérêt pour l’histoire du basketball et des joueurs de référence. Les entraîneurs ont expliqué qu’il a montré un excellent toucher et un excellent poignet avec le ballon ainsi qu’avec ses compétences en dessin. « Il peut dribbler, coopérer avec ses coéquipiers, construire un jeu d’équipe… Il joue presque comme un outsider et ses capacités sont extraordinaires pour un grand homme. Il apprend très vite », détaille Pascal Donnadieu, son entraîneur à Nanterre. En juillet, Wembanyama a affronté tous les jeunes prometteurs des États-Unis, de deux ans son aîné, en finale de la Coupe du monde des moins de 19 ans. La France a été battue, mais ses joyaux ont remporté l’admiration définitive de la NBA avec 22 points, 8 rebonds et 8 contres en 27 minutes sur le terrain. À l’avant, il a la plupart des talents qui prendront le relais ensuite boire. UNE Wembanyama le touchera en 2023, où l’on prédit déjà qu’il imitera Andrea Bargnani, le premier Européen à atteindre le numéro 1 et le sixième non-Américain à le faire. Pour l’instant, le prochain défi de Wembanyama est de disputer l’Euroligue avec le maillot numéro un de l’Asvel Villeurbanne.

