C’était comme si George Weah avait signé un pacte avec le destin. L’attaquant légendaire est non seulement devenu le premier vainqueur africain du Ballon d’Or, il a également réussi à remporter l’élection présidentielle libérienne il y a cinq ans et maintenant, en tant que chef de l’État, se rend au Qatar pour voir son fils Timothy marquer pour les États-Unis.

En 2010, George Weah a amené son fils alors âgé de 10 ans à Johannesburg pour la finale de la Coupe du monde 2010, où l’Espagne a battu les Pays-Bas 1-0 en prolongation, et le premier vainqueur du Ballon d’Or d’Afrique rêvait de voir le jeune Timothy un jour. . a marqué en Coupe du monde.

Aussi parce que lui-même n’a jamais disputé la Coupe du monde.

Des dizaines d’années se sont écoulées et la valeur du nom Weah continue de monter en flèche. Le natif de Monrovia a finalement remporté l’élection présidentielle et est devenu le leader de la nation ouest-africaine, tandis que son fils a grandi en représentant les États-Unis, dont il portait les couleurs lors des championnats au Qatar, bien qu’il aurait pu choisir entre le Libéria et la France.

Mais il est né à Brooklyn, et même si son père jouait pour Chelsea en Angleterre à l’époque (il n’a jamais joué aux États-Unis), les étoiles et les rayures sont dans le sang de Timothy.

« Venir du Libéria et être footballeur professionnel, c’est comme un rêve. Ensuite, j’ai remporté des titres dans les ligues italienne et française, même le Ballon d’Or et je suis devenu président. Jouer la Coupe du monde me manque. Peut-être que mon fils réalisera son rêve et je le verrai », a déclaré Weah dans l’une de ses interviews il y a quelques années.

L’attente n’a pas duré longtemps. Weah junior a fait sa première apparition en Coupe du monde lundi, à l’âge de 22 ans. Il a marqué après 36 minutes de son premier match, scellant en grande partie un match nul 1-1 avec le Pays de Galles.

« Je pense que cela signifiera beaucoup pour lui », a déclaré Tim Weah à propos de son père dans une interview avec FOX Sports. « Voir mon fils suivre ses traces, c’est comme une drogue », a ajouté l’attaquant de Lille France.

George Weah, le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d’Or, et sans doute le plus grand joueur que le continent ait jamais produit, n’a jamais joué dans #Coupe du monde Fifa. Timothy Weah, son fils, vient de marquer un but. Héritage 🤝 pic.twitter.com/bNALl3tKws — 101 grands objectifs (@101greatgoals) 21 novembre 2022

L’homme qui a marqué près de 200 buts en championnat dans la prestigieuse compétition européenne et dont les supporters du Sparta en République tchèque se souviennent le mieux, déjà en 1995 avec deux buts pour l’éliminer du 3e tour de la Coupe UEFA, n’était pas absent au stade . Il a informé à l’avance les membres du Sénat national de son voyage de neuf jours au Qatar, qui est son devoir de chef de l’Etat.

Pendant ce temps, Weah a deux fils. George junior avait treize ans de plus que Timothy, il a également joué au football professionnel mais n’a jamais tout à fait rattrapé son jeune frère. Soit dit en passant, en 2007, le Slavia Prague l’a essayé, mais le protégé de l’AC Milan a échoué au test.

Priorité : éradiquer la corruption

Weah senior est entré en politique au Libéria après avoir pris sa retraite du football. En 2005, il a fondé le parti politique Congrès pour le changement démocratique, pour lequel il s’est présenté sans succès à la présidence la même année. En 2011, il a tenté de remporter le siège de vice-président avec Winston Tubman, mais il n’a obtenu une position politique significative que trois ans plus tard, lorsqu’il a été élu au Sénat du comté de Montserrado.

Devenu président grâce aux élections de 2017, il a prêté serment le 22 janvier 2018. Ses amis Didier Drogba et Samuel Eto’o étaient également présents à l’investiture. L’ascension de Weah à la tête de la plus ancienne république d’Afrique a été considérée par beaucoup comme la transition du Libéria vers la démocratie après 74 ans.

Comme principaux objectifs de sa présidence, Weah a déclaré l’éradication de la corruption, la réforme économique, l’éradication de l’analphabétisme et l’amélioration des conditions de vie. Dans un discours peu après son investiture, il a annoncé une réduction de 25 % de son salaire, avec effet immédiat, et s’est engagé à faire pression pour des changements constitutionnels qui permettraient aux personnes d’ascendance « non noire » de devenir citoyens et ouvriraient la voie aux étrangers. propriété. sol. Il a qualifié la situation de « raciste et inappropriée ».

Au moins, l’éradication de la corruption qui est véritablement endémique au Libéria n’a pas été entièrement gérée par Weah, ce qui lui donne un point négatif avant l’élection présidentielle qui se tiendra en octobre prochain. En août dernier, par exemple, il a subi des pressions pour ne pas avoir pris des mesures suffisamment fermes contre trois hauts fonctionnaires accusés de corruption généralisée et de détournement de fonds.