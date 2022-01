Water-polo : Settebello défie la Serbie. Débuts pour Napolitain In Martire

Settebello est prêt à entamer officiellement son voyage vers Paris 2024. Le voyage vers la France des Jeux débutera mardi à 19h00 à Sabac en Serbie avec le premier match de la Ligue mondiale 2022 contre les champions olympiques en titre, l’équipe qui a frappé les Azzurri en quart de finale à Tokyo.

Dans l’équipe qui tentera d’interférer avec les navires de guerre serbes, il y aura également le posillipino Massimo Di Martire, un excellent protagoniste des deux promesses qui clôturent Settebello 2021 lors de matches amicaux contre la Croatie et l’Espagne.

Le CT Sandro Campagna a parlé du match de demain soir : « Un nouveau cycle n’aurait pas pu commencer avec un match plus excitant et convaincant. Ce sont deux équipes qui ont été renouvelées par rapport à juillet dernier, également à cause des problèmes liés à l’éventualité d’une pandémie. C’était un match. Il était important que nous affrontions une nouvelle équipe. Nous avons eu deux séances d’entraînement ensemble et essayé des choses qui nous seront utiles. Nous devons toujours mettre l’accent sur nos caractéristiques et entrer dans le jeu avec l’esprit garibaldien. Je suis heureux parce que ce défi est toujours important, surtout d’un point de vue compétitif et parce que nous aurons peu de chance de rivaliser avec des adversaires de haut niveau avant le prochain championnat du monde à Fukuoka. » Ce sera donc Settebello sans peur et avec une envie de défier l’homme qui fera ses débuts dans la Ligue mondiale 2022.

APPELS : Edoardo Di Somma (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti et Marco Del Lungo (Army / Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli , Matteo Iocchi Gratta et Andrea Patchaliev (RN Savona), Gianmarco Nicosia, Mario Del Basso et Luca Marziale (Telimar Palermo). Dans le staff, le commissaire technique Alessandro Campagna, l’assistant technique Amedeo Pomilio, le docteur Luca Damato, le physiothérapeute Eithan Cousin, l’analyste vidéo Paolo Balardini, l’entraîneur d’athlétisme Alessandro Amato et l’entraîneur des gardiens Goran Volarevic.

SERBIE. Dejan Savic partage avec Branislav Mitrovic (Vasas), Dimitrije Risticevic (Partizan), Vladimir Misovic (Stella Rossa), Sava Randjelovic (Vasas), Radomir Drasovic (Nouveau Belgrade) Luka Pljevancic (Radnicki), Petar Tomic (Nouveau Belgrade), Nemanja Vico ( Partizan), Djordje Lazic (AN Brescia), Viktor Rasovic (Nouveau Belgrade), Dusan Mandic (Nouveau Belgrade), Djordje Vucinic (Nouveau Belgrade), Nikola Lukic (Radnicki), Strahinja Rasovic (Nouveau Belgrade), Ognjen Stojanovic (Sabac) , Marko Radulovic (Radnicki).

Ligue mondiale masculine – phase 1

Groupe A : Hongrie, Monténégro, Roumanie

Groupe B : Allemagne, France, Espagne

Groupe C : Serbie, Italie, Slovaquie

Groupe D : Grèce, Croatie, Russie

1 jour – 18 janvier

groupe A

Hongrie-MONTÉNÉGRO

Groupe B

ALLEMAGNE-FRANCE

Groupe C

SERBIE-ITALIE Sabac, 19h

Arbitres David Gomez (Espagne) et Borsi Margeta (Slovénie); Délégation FINA Tamas Molnar (Hongrie)

Groupe D

GRÈCE-CROATIE

Jour 2 – 15 février

groupe A

MONTENEGRO-ROUMANIE

Groupe B

FRANCE-ESPAGNOL

Groupe C

ITALIE-SLOVAQUIE

Groupe D

CROATIE-RUSSIE

3 jours – 8 mars

groupe A

ROUMANIE-HONGRIE

Groupe B

ESPAGNOL-ALLEMAGNE

Groupe C

SLOVAQUIE-SERBIE

Groupe D

RUSSIE-GREC

Régulation. Le tournoi comprend quatre groupes de trois équipes et des compétitions uniques; les deux premiers classés de chaque groupe seront qualifiés pour le Top Eight (quarts de finale, demi-finales, finales), qui est prévu du 14 au 16 avril. Les quatre premiers classés accéderont aux Super Finales, prévues du 25 au 30 juillet dans un lieu à déterminer.