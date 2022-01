Watch Dogs Legion Underground Resistance, vient des bandes dessinées des jeux vidéo d’Ubisoft

Sur la chaîne officielle, Édition Star Comic a annoncé l’arrivée de Watch Dogs Legion – Underground Resistance, une bande dessinée basée sur la populaire série de jeux vidéo Ubisoft. Le premier volume sortira en Italie début janvier.

Cette relation de coopération entre une maison de logiciels française et un éditeur italien, inauguré avec l’arrivée de la BD Les Lapins Crétins, puis suivi de nombreuses autres œuvres appréciées du public, dont des adaptations en BD d’Assassin’s Creed, Far Cry et Immortals Fenyx Rising.

Cette fois, le partenariat entre Star Comics et Ubisoft est en marche Watch Dogs Legion – Résistance des donjons par Sylvain Runbers et Gabriel Germain. Le hacker DedSec est venu dans le monde de la bande dessinée depuis 19 janvier 2022. Le premier tome de la mini-série sera disponible à l’achat pour 16,90 €.

Comic, inspiré du jeu vidéo du même nom, mais par lui complémentaires et indépendantsemmène le lecteur dans un Londres futuriste et surveillé dont le but est de mettre fin au crime organisé. DedSec, l’organisation secrète des hackers, ne jouit plus de sa renommée et est accusée de plusieurs attaques terroristes dangereuses. Un énième coup, à Kennington Oval Camp, alerte le groupe qui confie à la journaliste Louise Hartford la tâcheinfiltrer les hauts lieux à la recherche de la vérité.