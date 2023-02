Wallace a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était juste d’envoyer des avions de chasse à Kiev maintenant

« J’ai été dans ce domaine pendant un certain temps et j’ai appris deux choses ; ne présumez jamais rien et n’excluez jamais rien », a déclaré Wallace aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si Londres fournirait des avions de combat à Kiev. « Ce n’est pas une décision définitive (…) mais ce qui déclenchera ce conflit cette année, c’est principalement la capacité de l’Ukraine à déployer des véhicules blindés occidentaux », a ajouté le ministre.

L’aide militaire des alliés de Kiev a augmenté depuis le début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine ; le pays ne fournissait initialement que des munitions, des armes légères et du matériel militaire. Aujourd’hui, moins d’un an après le début de la guerre, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres pays ont annoncé la livraison de chars modernes à l’Ukraine.

De plus, l’Ukraine réclame des avions de chasse occidentaux. Le président américain Joe Biden a exclu de les envoyer, mais le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ont été assez ouverts sur la question. Cependant, il a ajouté que Varsovie agirait en coordination avec ses alliés de l’OTAN.

Selon Kyiv, les avions de chasse sont nécessaires à la défense de l’Ukraine en raison de la supériorité aérienne de la Russie. On pense maintenant que l’Ukraine et la Russie sont en train de constituer leurs arsenaux pour l’attaque attendue dans les mois à venir. Les combats dans de nombreux endroits se sont arrêtés pour l’hiver. Mais la Russie devrait prendre l’initiative après les défaites de l’été et de l’automne, selon les analystes.