Drmola a ajouté que la formation des forces paramilitaires ou de la guérilla est généralement effectuée en dehors des canaux internationaux officiels. « Certainement pas au niveau des grandes missions annoncées de l’UE ou de l’OTAN. C’est plus une question de pays individuels impliqués et de leurs propres politiques étrangère et de sécurité », a déclaré l’expert. Selon lui, il est nécessaire de distinguer l’OTAN et l’Union européenne en tant qu’organisations des activités des membres individuels.

Selon l’historien militaire Tomáš epy de l’Université de la Défense de Brno, la Russie serait heureuse de permettre aux citoyens de l’Ouest de former ses troupes. « Ce qui compte, c’est ce qu’ils en retirent. La ligne de la légalité dans la Fédération de Russie est toujours modifiée par les décisions du Kremlin. Dans de nombreux cas, même les lois existantes ne sont pas respectées, par exemple par la volonté des autorités locales. Peut-être que l’exploitation minière illégale est un chapitre en soi, mais parce que le principe s’applique là où il n’y a pas de procureurs, pas de juges, et les procureurs sont souvent absents par peur, la Russie continue donc d’être un pays où la loi n’est que pour les élus, » le taux epa pour EuroZprávy. cz.

Il a expliqué que si quelqu’un décide de former des soldats privés, il doit le faire sous la supervision des forces de sécurité dans des conditions légales. « Je n’ai jamais entendu parler de tels soupçons, mais en théorie c’est possible. L’exemple à travers l’UE est basé sur la décision collective des pays où la mission aura lieu », a ajouté l’epa ​​concernant les exercices actuels de l’armée ukrainienne par les pays de l’UE.

Le soutien à l’Ukraine n’est pas un secret

Selon Drmola, l’entraînement des soldats ukrainiens sur le territoire des États membres se poursuit depuis plusieurs mois. « Cependant, la mission officielle de l’UE à cette fin a été annoncée il y a quelques jours à peine. Il est également important de faire la distinction entre ce que font les membres des forces armées de chaque pays et ce que font les citoyens et les volontaires », explique Drmola. Il considérait que l’implication de l’Occident dans l’aide à la défense de l’Ukraine était la bonne approche.

« Aujourd’hui, nous renforçons notre soutien à l’Ukraine en matière d’autodéfense contre l’agression illégale de la Russie. La Mission d’assistance militaire de l’Union européenne (EUMAM) formera les forces armées ukrainiennes afin qu’elles puissent poursuivre leur courageuse lutte. L’EUMAM n’est pas seulement une mission de formation, mais une preuve vivante que L’Union soutiendra l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. » ajouter Le chef de la diplomatie européenne Josep Borell.

Le soutien occidental aux armées étrangères a une longue histoire

Il existe une différence fondamentale entre l’engagement occidental dans la formation des forces armées en dehors de l’Alliance nord-atlantique ou de l’Union européenne et l’intervention dans le cadre des Nations unies. Selon les statistiques disponibles, les pays commencent généralement à se tourner vers les Nations Unies en cas de crise interne ou internationale dans la région. Cette tendance a commencé dans les années 1990, lorsque les forces des Nations unies, appelées casques bleus, ont déployé 15 000 unités dans le monde en 1989, alors qu’en 1993 elles étaient déjà 78 000. Immédiatement après la chute du mur de Berlin et la fin tant attendue de la guerre froide, ces soldats se livrent à l’observation de 12 conflits, en essayant de les éviter autant que possible.

Toutes ces missions n’ont pas été couronnées de succès. Selon les recherches de l’expert américain en relations internationales Barry M. Blechman, en 1992, les missions pakistanaise et malaisienne parrainées par l’ONU en Somalie ont lamentablement échoué. C’est alors que l’organisation s’est tournée directement vers l’armée américaine, qui a par exemple participé à la bataille de la capitale Mogadiscio en 1993. Delta Force, Rangers, Navy SEALs – ces forces spéciales ont servi à Mogadiscio avec un succès considérable, en plus des missions humanitaires sous le contrôle des troupes pakistanaises et malaisiennes (selon cette mission, un film de la production américano-britannique Black Hawk Down a été tourné en 2001, ndlr).

La guerre a également mis en évidence la nécessité de former des troupes dans des pays étrangers, souvent contre leurs propres régimes. La Turquie, qui fait partie de l’OTAN, a participé à l’une de ces opérations. « Environ 150 soldats somaliens reçoivent une formation spéciale de commando par l’armée turque dans leur pays. Il s’agit de former des unités antiterroristes dans le sud-ouest de la Turquie », a rapporté l’agence de presse turque. agence L’Agence Anadolu est le ministère de la Défense en 2021.

La Russie et l’Occident apprennent l’un de l’autre depuis longtemps

L’aide occidentale à l’armée russe remonte au XIXe siècle, lorsque, par exemple, la France a fortement soutenu la Russie pour construire des infrastructures permettant une mobilisation rapide contre la menace posée par la croissance de l’Empire allemand avant la Première Guerre mondiale. Ce qui a finalement fonctionné, et la Russie peut remercier les puissances occidentales pour sa capacité à se mobiliser rapidement et ensuite (au moins partiellement) à se défendre avec succès contre l’agresseur.

Cette injection financière a lié l’empire de la Russie tsariste à l’Occident, mais le coup d’État bolchevique de 1917 et la guerre civile qui a suivi entre les gardes blancs contre l’armée rouge ont beaucoup changé. Le régime communiste soviétique ne se sentait pas lié de cette manière. Cependant, l’aide était visible. À la fois de France et de Grande-Bretagne.

Par exemple, l’intervention conjointe russe et occidentale en Syrie a clairement indiqué au commandement de l’armée russe qu’une modernisation des équipements et des styles de combat était nécessaire. La plus grande nation du monde a commencé à apprendre à former une coalition fonctionnelle partielle à laquelle les États-Unis et leurs alliés doivent répondre. armée russe basé sur L’Institut d’étude de la guerre renforce ses capacités logistiques et s’oriente vers une véritable modernisation technologique. La guerre en Ukraine peut sembler différente, mais l’investissement massif se reflète largement dans les armes nucléaires. Les recherches de l’institut parlent également de la nécessité d’imposer des sanctions au Kremlin pour ralentir ce développement.

Il s’agit d’une tentative de limitation des armes nucléaires qui pourrait avoir des conséquences fatales pour l’Occident. Il y a peu de chances que la Russie fasse ce que les diplomates occidentaux espèrent si désespérément en matière d’armes nucléaires. « La Russie apprend de diverses manières de l’Occident et se dirige vers la modernisation. Par conséquent, les États-Unis et leurs alliés doivent réagir et apprendre également », décrit l’Institut comme une symbiose réciproque qui n’est pas une symbiose mais plutôt une compétition intimidante. Ces relations conduisent à des dilemmes de sécurité, lorsqu’un pays s’arme et qu’un autre se sent menacé – et commence à s’armer davantage, cela crée des tensions qui peuvent facilement se transformer en conflit ouvert et houleux.

Dans les relations internationales, il est compréhensible que la Russie et l’OTAN se sentent menacées l’une par l’autre. Selon les recherches de l’expert américain Neil MacFarlane, l’OTAN est un produit de la guerre froide et a apporté son influence en grande partie des satellites ex-soviétiques, ou des vassaux si nous voulons. Le Pacte de Varsovie a naturellement cessé d’exister avec l’effondrement de l’Union soviétique. L’OTAN a même fini par montrer sa volonté d’aider la Russie pendant la crise économique qui l’a saisie dans les années 1990 avant l’arrivée au pouvoir du président russe Vladimir Poutine.

Les relations entre l’OTAN et la Russie semblaient encore prometteuses en 1997-2001. Lors du sommet d’Helsinki de 1997, le président américain Bill Clinton et son homologue russe Boris Eltsine se sont accordés sur l’importance d’établir des relations de coopération entre l’OTAN et la Russie. L’accord qui a émergé du sommet a jeté les bases d’un partenariat solide entre les deux rivaux de longue date. « Selon les termes de l’accord, l’OTAN et la Russie se consulteront régulièrement et coordonneront leurs actions de manière uniforme. Si possible, ils agiront ensemble, comme c’est le cas actuellement en Bosnie », a-t-il été publié en 2009 dans message Département d’État américain.

Il s’agit d’un traité connu sous le nom d’Acte final d’Helsinki qui stipule que « l’OTAN ne déploiera pas d’armes nucléaires sur le territoire d’aucun nouvel État membre, et n’envisage pas de le faire, ne le veut pas et n’a aucune raison de le faire. » « La partie IV de la loi mentionne diverses questions qui seront discutées conjointement par l’OTAN et la Russie, y compris la prévention des conflits, le maintien de la paix, la prévention et la contre-prolifération des armes de destruction massive, et enfin et surtout, ils échangeront des informations sur les politiques de sécurité et leurs forces de défense », a ajouté le département d’État.

La station a souligné que l’action n’a eu aucun impact sur l’expansion de l’OTAN. Peu de temps après le sommet d’Helsinki de 1997, l’alliance avait négocié un accès avec, entre autres, la République tchèque et les États baltes. Cet accord est révolu depuis longtemps et n’est plus valable. Cependant, cela a également démontré la volonté de l’OTAN à l’époque de coopérer avec Moscou pour fournir un soutien pendant la profonde crise économique et sociale de la Russie.

Le groupe Wagner opère également en Europe

L’expert en sécurité Drmola a confirmé que des soldats de pays occidentaux combattaient également dans des unités (pro)russes. « Les combattants de l' »Ouest » sont certes présents dans les rangs des forces pro-russes, mais en nombre relativement faible. Un certain nombre de Tchèques et de Slovaques combattent également dans les rangs des séparatistes du Donbass », a-t-il déclaré.

Drmola a également mis en garde contre la présence d’hommes armés occidentaux dans le groupe notoire de Wagner. Il ne savait pas combien et de quel pays ils venaient. « Au moins, Wagner essaie également de recruter dans ces pays », a-t-il expliqué.

Par exemple, l’historien militaire ep de l’Université de Brno affirme que même les ressortissants étrangers peuvent combattre avec succès dans l’armée russe. « Mais officiellement, ce ne sont que des citoyens de la Fédération de Russie. L’exemple de la quasi-république du Donbass est bien connu, mais le fait que personne ne les reconnaisse et qu’ils soient de facto un groupe paramilitaire sans contrôle de personne y joue un rôle. , » il expliqua.

Cependant, selon lui, ces unités sont liées à l’armée de la Fédération de Russie. Par conséquent, il est encore plus rentable pour la Russie de recruter des volontaires pour eux ou la famille Wagner. « Je ne connais pas le chiffre, ce n’est qu’une estimation. Mais ce sont les recrutements dans les rangs du groupe Wagner qui se poursuivent, y compris en République tchèque. Semblable à l’État islamique dans le passé. Si quelqu’un décide de se lancer dans une entreprise aussi folle, il doit être conscient qu’il risque une longue peine de prison », explique l’historien ep.

Pilote britannique en service chinois

Par exemple, il a été démontré que des pilotes britanniques étaient impliqués dans la formation des Chinois. Serveur CNN America la semaine dernière Afficher, que la Grande-Bretagne a mis en garde la Chine contre le recrutement de pilotes britanniques pour former leur propre armée. « Nous prenons des mesures décisives pour empêcher les efforts de recrutement de la Chine visant à recruter d’anciens pilotes de la Royal Air Force britannique pour former l’Armée populaire de libération en République populaire de Chine », a déclaré le site Internet citant le ministère britannique de la Défense.

L’expert Tomáš epa a expliqué que le Royaume-Uni pourrait intervenir si ses services de renseignement jugeaient cette activité comme une menace pour la sécurité. « Je ne connais pas assez bien la législation en vigueur au Royaume-Uni pour pouvoir juger s’ils disposent déjà d’un tel instrument. En d’autres termes, qu’ils peuvent influencer n’importe lequel de leurs citoyens sur la base d’une relation de travail légale avec un pays qu’ils percevoir comme une menace », a-t-il dit. epa.

Il souligne que les anciens pilotes britanniques n’entreprennent certainement pas de telles activités gratuitement, même en dehors de leurs fonctions normales. « Et là encore, la surveillance par les services de renseignement et l’interception d’éventuels dommages aux intérêts nationaux ou même l’espionnage pour des pays étrangers sont effectués », conclut l’historien militaire.