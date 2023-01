Vue d’ensemble : charge fiscale des pays de l’OCDE

L’année dernière, la France avait le fardeau fiscal le plus élevé parmi les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’année dernière, la Tchéquie est passée de la 17e place à la 16e place l’année précédente. Cela découle de l’image actuelle de l’organisation.

Charge fiscale dans les pays de l’OCDE Mexique 16,2 % Chili 20,2 % Irlande 22,8 % Turquie 24,9 % Corée 26,9 % les États-Unis d’Amérique 27,1 % Suisse 28,5 % Lettonie 29,8 % Lituanie 30,4 % Nouvelle-Zélande 32,0 % Canada 32,2 % Israël 32,7 % Slovaquie 32,9 % Estonie 33,0 % Grande Bretagne 33,3 % Espagnol 33,7 % Pologne 33,9 % le Portugal 34,7 % tchèque 34,9 % Slovénie 36,0 % Allemand 37,5 % Hongrie 37,7 % Islande 37,7 % norvégien 38,2 % Luxembourg 38,7 % Néerlandais 38,8 % Grèce 39,4 % L’Autriche 41,8 % Italie 42,4 % Finlande 43,3 % Suède 44,0 % la Belgique 44,6 % Danemark 46,0 % France 46,2 %

La part des recettes fiscales dans le produit intérieur brut (PIB) de la République tchèque est passée à 34,9 % l’an dernier, contre 34,2 % l’année précédente. Il reste ainsi au-dessus de la moyenne de l’Organisation de coopération économique (OCDE), qui a atteint un record de 34,2% contre 34% l’année précédente.

L’année dernière, dans les quatre pays de Visegrad, la Hongrie était également au-dessus de la moyenne de l’OCDE avec une part de 37,7 %. En Pologne, la part des recettes fiscales dans le PIB est de 33,9 % et en Slovaquie, elle n’est que de 32,9 %.

En France, la part des recettes fiscales dans le PIB est passée à 46,2 % contre 45,5 % l’année précédente. La deuxième place de l’année dernière était le Danemark avec une part de 46 %, suivi de la Belgique avec une part de 44,6 %.

Les impôts élevés en France ont provoqué le mécontentement de la population. Le gouvernement français a décidé cette semaine de retarder de six mois une hausse prévue de la taxe sur les carburants qui a vu le pays frappé par une vague de protestations du soi-disant mouvement des gilets jaunes au cours des deux dernières semaines.

L’OCDE compte au total 36 membres. Le rapport comprend des données préliminaires de l’année dernière provenant de 34 pays. L’Australie et le Japon n’ont pas fourni ces données préliminaires, c’est pourquoi les chiffres de 2016 ont été utilisés pour eux.

Selon le rapport, la République tchèque a une part plus élevée de revenus provenant des cotisations de sécurité sociale, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par rapport à la moyenne de l’OCDE. En revanche, les parts des revenus de l’impôt foncier, de la taxe sur les biens et services hors TVA et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont été plus faibles, selon le rapport.