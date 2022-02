Vous pouvez donc postuler en tant qu’assistant espagnol pour travailler et étudier en France

FILE PHOTO: Un paysage urbain montre le drapeau français sur les toits de la capitale française alors que la Tour Eiffel et les toits sont vus à Paris, France, le 30 mars 2016. REUTERS / Benoit Tessier / File Photo

L’ambassade de France a annoncé que par l’intermédiaire de FEI (France Education International), l’opérateur du ministère français de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec ICETEX, ils ont ouvert un appel pour environ 60 étudiants colombiens se rendent en France en 2022 et participent au programme Spanish Language Assistant.

De la même manière, il précise que le programme permettra aux participants de se familiariser avec la langue et la culture françaises, et par l’échange, fournir des écoles ou des instituts, l’espagnol authentique et la riche culture de la Colombie.

Le but du lancement du programme, selon l’ambassade, « est d’offrir des opportunités aux futurs diffuseurs de la culture française en Colombie d’approfondir leur connaissance de la culture et de participer au processus d’enseignement de l’espagnol dans les écoles élémentaires et secondaires, apportant le colombien et la culture américaine en jeu. Latin aux étudiants français.

C’est ainsi qu’il a précisé que l’offre s’adressait aux étudiants qui, au moment de déposer leur candidature « inscrits dans les (deux) derniers semestres de leur carrière de langue moderne avec un accent sur le français ou une langue apparentée, et qui se préparent à devenir professeur de français ou diffuseur de la langue et de la civilisation françaises ».

De plus, ils peuvent postuler « Diplômés récents (au plus tard 6 mois après l’obtention du diplôme) ou étudiants poursuivant un programme de maîtrise en Colombie dans des domaines liés à l’éducation, à la linguistique ou à l’enseignement d’une langue seconde avec un accent sur le français. »

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes pour participer au processus de sélection :

-Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 20 ans et de 35 ans maximum à son arrivée en France.

-Avoir une moyenne pondérée cumulative minimale de premier cycle de 3,7 / 5,0.

-Avoir au moins un an d’expérience dans l’enseignement du français.

-Être célibataire sans enfants.

-Avoir des connaissances en français équivalentes au niveau B1, attestées par : une preuve de résultats de l’Alliance française, du diplôme DELF ou du TCF.

Il convient de mentionner que les informations sur l’entité soulignent que « La priorité sera donnée aux candidats qui envisagent d’étudier en France et ceux qui ont déjà une expérience d’enseignement dans des établissements d’enseignement ». Ces centres d’apprentissage doivent être participants au programme de renforcement du français promu par l’Ambassade de France.

Ce programme aura également une rémunération mensuelle d’un salaire brut qui couvrira 976,49 € (environ 770/785 euros net). De plus, la bourse couvrira l’assurance maladie.

Le lancement de ce programme est prévu le 1er octobre 2022 et durera sept mois.

-Seules les candidatures ayant rempli le formulaire créé par la FEI seront prises en considération.

–ne sera pas accepté candidatures de personnes ayant été assistants linguistiques les années précédentes. Il est souhaitable que les candidats au programme aient des capacités artistiques ou des connaissances spécialisées qui leur permettront de se joindre à la communauté scolaire dans des activités parascolaires.

CONTINUER LA LECTURE:

L’aide au transport est-elle suffisante pour un abonnement mensuel ?

Intérêts de départ : comment sont-ils calculés et quand sont-ils payés ?