Ils se sont envolés pour le championnat du Qatar axé sur le football, dont beaucoup ont vécu l’un des moments forts de leur carrière. Cependant, les problèmes sociaux et de droits de l’homme ont eu un impact sur le championnat dès le premier jour. Les footballeurs ont été critiqués pour avoir fait marche arrière sur leur intention de porter les brassards arc-en-ciel, l’un admettant maintenant qu’il avait peur de s’exprimer au Qatar.

Les capitaines de sept équipes européennes, dont l’Anglais Harry Kane, le Néerlandais Virgil van Dijk et le Belge Eden Hazard, porteront des brassards arc-en-ciel au Qatar pour s’inscrire à la campagne anti-discrimination « OneLove » et promouvoir la diversité et l’inclusion.

Mais les relations homosexuelles et leur promotion sont criminalisées dans le pays d’accueil, pour lequel l’organisation FIFA a interdit de telles expressions.

En cas de violation de l’interdiction, le capitaine recevra un carton jaune avant même le coup de sifflet d’ouverture, ce qui pourrait compromettre l’issue sportive du tournoi.

L’équipe a donc décidé de reculer devant le geste, les capitaines préférant plutôt adopter les brassards « No Discrimination » approuvés par la FIFA. En partie, ils ont été critiqués pour leur manque de courage et de détermination.

« Je joue dans une position où un carton jaune n’est pas très utile. Je suis devenu footballeur et je veux jouer dans les plus grands tournois », a expliqué le défenseur central Van Dijk aux médias néerlandais.

« Il y a des gens qui disent que nous n’avons pas de colonne vertébrale. Mais ce n’est pas comme ça. Nous voulons juste jouer au football. Je veux jouer avec la bande, c’est notre intention, mais pas sous la menace d’une punition comme ça », a ajouté le gardien de Liverpool.

L’équipe nationale européenne a clairement indiqué qu’elle serait heureuse de payer des amendes financières, mais elle a refusé de risquer un carton jaune pour certains de ses joueurs les plus importants.

« Nous n’avions pas le choix, nous ne pouvions pas laisser Eden Hazard écoper d’un carton jaune avant de débuter. Nous voulions trouver un accord, mais ensuite c’est venu », a expliqué l’association belge.

Les Belges ont révélé comment une volonté exprimée de payer tranquillement même une lourde amende a incité la FIFA à émettre soudainement des pénalités de carte pour les capitaines. Le représentant du football allemand, Steffen Simon, a déclaré que les associations soutenant les groupes arc-en-ciel étaient confrontées à un « chantage extrême ».

« Les directeurs du tournoi sont venus en Angleterre et les ont menacés de sanctions sportives massives sans préciser ce qu’ils allaient faire », a-t-il déclaré à la radio allemande. « Je comprends qu’on ait laissé tomber quelqu’un. Mais on a le choix entre la peste et le choléra », a-t-il ajouté.

Le capitaine anglais Kane a fait part de sa déception. « Nous aimerions le faire, mais pour le moment, cela dépasse nos capacités. Mais je suis sûr que notre association aura de nouvelles négociations avec la FIFA », a-t-il déclaré aux médias britanniques.

En revanche, son coéquipier Jack Grealish n’a pas ramassé la serviette. Il a qualifié la décision de l’Association mondiale de football de « stupide ».

L’attaquant vétéran allemand Thomas Müller a déclaré dans un communiqué que les joueurs tenaient les critiques pour acquises.

« Mais quiconque s’attend à ce que nous abandonnions complètement le rôle d’athlète et renoncions à notre rêve, sur lequel nous avons travaillé toute notre vie, de nous engager davantage politiquement, sera déçu », a averti Müller.

L’expérimenté défenseur belge Jan Vertonghen a avoué plus tard qu’il avait peur de s’exprimer sur le sujet.

« J’avais peur de dire quoi que ce soit pour être autorisé à jouer. Je me sentais mal à l’aise. C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu dans le football auparavant et je ne veux plus recommencer. Ce n’est pas bon. Ils nous ont contrôlés. » « , a déclaré le joueur de 35 ans.

Pendant ce temps, les critiques de l’approche prudente de l’équipe européenne ont souligné la position de l’équipe nationale iranienne comme un exemple de courage à l’effet contraire, quelles que soient les conséquences possibles.

Les footballeurs de l’équipe nationale ont refusé de chanter l’hymne national avant le premier match contre l’Angleterre pour protester contre la répression des manifestations dans leur pays.

Les troubles font rage en Iran depuis deux mois après la mort violente de l’étudiante Mahsa Amíniová, qui a été arrêtée pour ne pas s’être correctement couverte. Des centaines de personnes sont mortes dans les émeutes et, selon les experts, les footballeurs risquaient d’être sévèrement punis en raison de leur attitude.