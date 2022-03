Vous devez vous asseoir, mais n’avez rien. Je blâme la menace d’amendes et les subventions manquantes

Le manque de matériel de plantation affecte non seulement les raisins de Moravie du Sud, mais presque toute l’Europe.

Même en France, en Allemagne ou en Italie, ils connaissent de fortes baisses, déclare le PDG vin de l’union Martin Peck.

Le premier de ces pays et l’Autriche à boire le plus de graines en République tchèque. Pourtant, ces dernières années, de la sécheresse aux gelées printanières, elles ont su s’approprier de nouveaux timbres.

Les conditions climatiques sont si défavorables que les semis ne s’enracinent pas du tout ou ne poussent pas. La baisse était et était d’environ dix pour cent, Pek transpirait.

Les producteurs, ainsi que les vignobles avec lesquels ils ont contracté des récoltes, ont d’abord dû annoncer une chose désagréable – un jeune lutteur. Et les vignes s’assombrissent dans un état misérable.

Des permis sont délivrés pour les nouvelles participations et les réimplantations, qui expireront en 2022. Si les entreprises ne parviennent pas à les délivrer, non seulement elles échoueront, mais il y aura également des sanctions.

Ils se sont finalement retirés de la Confédération viticole auprès du ministère de l’Agriculture, qui devait s’adresser à la Commission européenne et prolonger la validité des avantages d’au moins un an.

Une autre commission à Bruxelles s’est occupée de cette question. Quand il a décidé, mais certainement pas. La date limite d’utilisation du permis a été retardée l’année dernière et l’année précédente. La commission exclut toujours l’Etat et revient en décembre sur la fin de l’année, explique le syndicat.

Et c’est ce que font les vignes. Ne voulant pas prendre le risque que Bruxelles ne décroche pas, les champs prêts pour le nouveau plan resteront vides et paieront l’amende. C’est pourquoi nous demandons au KPU de se prononcer immédiatement sur Pek.

L’échec du Hroz et du dotac

Il ne s’agit pas seulement de sanctions.

Certains raisins sont subventionnés pour les semis et je dois les cultiver sur une période de temps, explique Erika Irok de Pemag, qui fournit un million et demi de plants.

En même temps, cela confirme le manque de dédouanement en Europe. Et cela ne doit pas être juste un match. La demande de semences ou le fait que les timbres aient décidé de produire moins que d’habitude en raison du kovad et de la crise financière ont également joué un rôle.

La plus grande demande concerne les variétés résistantes, c’est-à-dire celles qui résistent aux maladies. J’ai une connexion qui prendra effet en Allemagne et en Suisse. Jusqu’à une certaine date sur la couverture de variétés résistantes spécifiques vin vin‹ zone viticole pour prévenir la pollution de l’environnement par l’utilisation d’éléments chimiques pour la protection des plantes et similaires.

Cependant, même les plus variés, votre nageur préféré, ne peuvent pas être expédiés en vrac pour le moment. Quand quelqu’un se souviendra de vous, ce sera tk, confirmant une année de troubles inattendus, auparavant désapprouvés par le semis.

Quelque part et seulement un vignoble

Par exemple, à Znovno Znojmo cette année, ils élimineront de nouvelles zones et se concentreront uniquement sur la plantation de vignobles existants. Même ainsi, ils ont commandé l’usine deux ans à l’avance.

Ainsi, le premier problème avec leurs lacunes a été adressé au vigneron Luk Cholasta. Qui décide de commencer à demander plus est un gros problème. Les entreprises fournissant les semences ne peuvent pas fournir autant, ce qui confirme que même dans des circonstances normales, les semences sont commandées bien à l’avance, plus tard cette année critique.

Tom Vican de Mikulov a le même problème. Vlask Riesling, Chardonnay et Plavu ont débarqué sur deux hectares cette année.

J’y ai pensé pendant longtemps. Avec des fournisseurs de semences d’au moins deux ans, on note qu’en plus, ils ne veulent pas reproduire leur propre matériel. Par exemple, transformant le Riesling en enfant dans un vignoble sous Plava, le Chardonnay a ensuite pris le blâme d’un fournisseur autrichien de qualité.

Uniquement des sources éprouvées

Malgré plus d’un cauchemar en Europe, les fournisseurs craignent d’entrer dans des eaux inconnues. L’autre pie la plus courante – la maladie ESCA – est la première du matériel de plantation à infester.

Par exemple, à la cave Château Valtice, où cette année vous souhaitez planter dix-sept hectares de nouveaux vignobles autour de Plava, vous comptez sur vos propres ressources.

Nous avons notre propre usine, où nous cultivons des variétés moraves traditionnelles et, plus récemment, des variétés dites PIWI, résistantes aux maladies fongiques, qui conviennent à la viticulture biologique ou biologique, explique le directeur de la cave David Astn.

Choisissez le meilleur clone de la variété donnée. Nous travaillons depuis longtemps avec les meilleurs éleveurs allemands et autrichiens, car un vignoble sain est un gaspillage et des années d’investissement pour chaque raisin, a-t-il ajouté.