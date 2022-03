Vous avez soutenu Poutine trop longtemps, abdiqué, la personnalité de Zeman s’appelle

Un groupe de signataires de la Charte 77 et d’autres personnalités ont appelé le président Miloš Zeman à abdiquer dans une lettre ouverte l’identifiant comme complice de l’agression russe en Ukraine. Parmi les auteurs de l’appel figurent, par exemple, l’ancien Premier ministre et sénateur Petr Pithart, l’ancienne médiatrice Anna abatová, le sociologue et exposant Ivan Gabal, et le parolier et ancien candidat à la présidentielle Michal Horáček.

« Vous et vos plus proches collaborateurs soutenez depuis trop longtemps la politique du président Poutine, sous les ordres duquel l’armée russe a commis des crimes contre l’humanité en Ukraine », indique la lettre ouverte. « Il vous reste un dernier et unique moyen : présenter vos excuses au peuple ukrainien, tchèque et à nos alliés et abdiquer au plus vite ! »

Comme les représentants du Bureau présidentiel de la République n’avaient pas répondu à la liste des News depuis longtemps, nos reporters sont allés demander directement au Château de Prague lorsqu’ils sont venus travailler mercredi matin. Le chef du Cabinet du Président de la République, Vratislav Mynář, a qualifié l’auteur de l’appel d’envieux. « Après que le président ait clarifié son point de vue, j’ai pensé que c’était juste la stupidité de certaines personnes qui étaient un peu jalouses », a déclaré Mynar en s’approchant et en fermant la porte sur le nez du journaliste.

Lorsqu’on lui a demandé si le président Milos Zeman envisageait de démissionner, le porte-parole du président Jiří Ovčáček a déclaré : « Nous vivons des temps difficiles et nous devons nous unir, et si quelqu’un essaie de diviser la société maintenant, c’est son affaire. Je ne répondrai pas à cela », a-t-il ajouté, « C’est le mercredi des Cendres, c’est l’heure du jeûne, et je jeûne de toute déclaration. »

Selon les détracteurs du président Miloš Zeman, cela confirme clairement que ses collègues n’ont aucun argument pour défendre sa politique.

« Ils n’ont pas de réponse factuelle pour réfuter cela, car le fait que Milos Zeman soutienne l’annexion agressive de la Crimée et de l’est de l’Ukraine par la Russie et qu’il contrecarre même systématiquement les sanctions qui les sous-tendent est clair », a déclaré le sociologue Ivan Gabal. Il a également rappelé que Miloš Zeman est souvent cité par les médias russes comme un partisan de la politique du Kremlin. « En fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous sommes responsables de la catastrophe actuelle. Et le fait qu’il ait pris ses distances avec sa politique montre maintenant à quel point il était imprudent et à quel point son comportement était totalement incompétent du point de vue de la l’État et la responsabilité constitutionnelle du commandant en chef des forces armées », a estimé Gabal.

L’un des signataires de la contestation, parolier et ancien opposant de Miloš Zeman à l’élection présidentielle, Michal Horáček s’est exprimé dans le même sens. On a dit que cela n’avait aucun sens pour lui de répondre aux paroles du porte-parole Ovčáček et du chancelier Mynář. Selon lui, ce qui importe maintenant, c’est l’unité de la nation. « Mais nous devons savoir quels sont nos intérêts et nous devons nous y tenir et nous devons condamner toutes les erreurs que nous avons commises. Par exemple, la façon dont le président Zeman est apparu pendant ces années et était une présence constante à la télévision russe, de sorte que les téléspectateurs russes ont senti que les citoyens de la République tchèque parlaient, pas une seule personne », a déclaré Horáček.

Après le début de la guerre en Ukraine, le président Milos Zeman a changé sa vision de la Russie, qu’il affirmait auparavant n’être « pas notre ennemi ». Il a fermement condamné l’agression. Il a également admis qu’il avait tort lorsqu’il a dit que la Russie n’était pas folle et qu’elle n’attaquerait pas l’Ukraine. Il a traité Poutine de fou. « Le fou doit être isolé et ne pas le défendre avec de simples mots, mais avec des actions concrètes », a déclaré Zeman la semaine dernière. Dans une lettre ouverte à huit présidents de l’UE lundi, il s’est joint aux appels pour donner à l’Ukraine le statut d’État candidat à l’UE.

Le chef du ministère des Affaires étrangères du château, Rudolf Jindrák, a déclaré dans une interview à MF Dnes que le président russe Vladimir Poutine avait déçu Miloš Zeman. « Je pense que Milos Zeman est déçu par Poutine. On pourrait dire qu’ils se sentent trompés », a déclaré Jindrak.

Mais selon les opposants au président tchèque, la position actuelle de Miloš Zeman n’effacera pas la culpabilité qu’il croit porter. « La déclaration d’un président ne peut pas battre neuf ans de gravure occidentale persistante au service d’une idée clairement incompatible avec les intérêts nationaux tchèques », a déclaré Michal Horáček.

Et certains politiciens n’épargnent pas non plus les critiques. Selon le président du Sénat Miloš Vystrčil (ODS), le fait que quelqu’un commence à dire autre chose ne signifie pas qu’il a fondamentalement changé d’avis. « Je pense que les condamnations et les déclarations du président Zeman et de l’ancien président Klaus ont considérablement nui à la position de la République tchèque et contribué de manière significative au fait que nous avons par la suite sous-estimé le danger d’une Russie totalitaire », a déclaré mardi le président du Sénat. Il a figuré en bonne place dans l’émission de télévision tchèque Události, commentaire. La présidente de la Chambre des députés, Markéta Pekarová Adamová, a ajouté : « Je n’ai pas non plus oublié les années précédentes. La République tchèque fonctionne souvent à travers des citations du président Zeman comme une sorte de remise en question de l’unité de l’Occident dans sa position sur la Russie.

Le chef des pirates, Ivan Bartoš, a déclaré à la News List qu’il était juste que le président soutienne à nouveau le gouvernement tchèque, condamne l’agression de la Russie et admette sa culpabilité lorsqu’il a récemment minimisé la menace. « Cela ne remplacera pas la question du risque de se moquer de la Russie, de saper la confiance dans nos forces de sécurité ou nos alliés. Même certains des collaborateurs du château n’avaient pas de relation avec le Kremlin. Tout cela est inacceptable et se demande si ce château nuit à nos citoyens et à notre pays aurait dû exister il y a longtemps. D’autre part, le président est élu au suffrage universel direct, et cela aussi, il faut le voir », a déclaré Bartoš.

Il y a également eu des votes pour que le président mette fin à sa coopération avec son conseiller économique Martin Nejedl. Même s’il n’a pas de contrat de travail en bonne et due forme avec le château ni d’habilitation de sécurité, il est l’un des plus proches collaborateurs de Zeman. Il a également son bureau à Castle. Dans le passé, il a assisté aux rencontres de Miloš Zeman avec le président russe Vladimir Poutine. Pendant huit ans, jusqu’en octobre dernier, il a détenu un passeport diplomatique, contrairement à la coutume. Il a de riches contacts en Russie. Il y vécut dix ans. Mais son passé est entouré de mystère. Il est également copropriétaire de Lukoil Aviation Czech, pour laquelle la maison mère russe a payé une amende de près de 28 millions de couronnes, qu’il devait à l’Administration d’État des réserves de matériaux.

Le ministre de l’Intérieur Vít Rakušan (STAN) a appelé dimanche au départ de Nejedlý du château lors de la question Václav Moravec. « La présence d’un chef d’État a longtemps été démontrée par la communauté du renseignement. Si cette personne a une influence directe sur le président et son opinion et le fonctionnement du bureau présidentiel en général, alors ce n’est pas vrai », a déclaré l’Autrichien.

Les gens ont également demandé la destitution de Nejedlý du poste de conseiller présidentiel dans une pétition déposée par l’homme d’affaires Humpolec Zdeněk Rýzner et le réalisateur Jakub Hussar. « Ma principale motivation est la honte et l’embarras quand je vois que pendant que des gens meurent en Ukraine, nous avons un homme au Palais qui adore Poutine. Si le président Zeman a dit aujourd’hui que les fous doivent être isolés, alors nous lui avons demandé d’isoler son supérieur. conseiller. , qui promeut un Poutine fou », explique Zdeněk Rýzner, propriétaire de l’entreprise de meubles Hranipex.

Et Michal Horáček a ajouté: «Nous n’avons aucun doute sur M. Nejedlý, où sont ses sympathies et ses actions. Après tout, ses photos à long terme de M. Poutine sur son téléphone portable le prouvent. »

Martin Nejedlý n’a pas répondu au téléphone depuis la semaine dernière. Sa photo, prétendument prise dans un aéroport parisien, a fait surface vendredi sur Twitter. Selon nos informations, Martin Nejedl était en réalité en France de jeudi à lundi. Il est de retour maintenant. Dans une interview accordée à News List en juin dernier, il a affirmé que les intérêts de la Russie n’étaient pas défendus.

« J’ai expliqué cent fois que je suis tchèque, que je ne défends pas les intérêts russes. Je nie complètement tout culte de mon nom en relation avec la Russie », a déclaré Nejedlý à l’époque, et lorsqu’on lui a demandé s’il avait encore une photo de Vladimir Poutine sur son téléphone, il a répondu : « Non, je ne l’ai pas. Je considère cela un peu comme une récession à l’époque. Je suppose que s’ils m’ont cousu un manteau, s’il vous plaît laissez-moi le porter. »