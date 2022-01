Vous avez le droit de connaître le statut du président, le rapport du château est une parodie, a déclaré le juriste

Nous n’avons pas besoin de connaître le diagnostic du président ni les médicaments qu’il prend. Mais nous avons le droit de savoir s’il comprend ce qui se passe autour de lui et s’il est capable d’exercer ses fonctions, a déclaré David Ern de l’Institut d’État et de droit de l’Académie des sciences. Son partenaire Tomáš Doležal a alors critiqué les communications de Castle. « L’information est complètement insuffisante et c’est plus une insulte au public », a-t-il déclaré. Que disent-ils d’autre pour informer sur le statut de Miloš Zeman ?

Le secret médical des médecins engage-t-il une confidentialité inconditionnelle ?

Tomáš Doležal : Le secret médical est relativement inconditionnel pour les médecins, des exceptions doivent être accordées par la loi. Désormais, les médecins sont totalement astreints au secret professionnel. Mais la question est de savoir dans quelle mesure les autres agences devraient informer. Lorsque cette information parvient à des proches ou à la présidence, la situation est différente. La protection de l’information est déjà soumise à un certain équilibre d’intérêts et il est impossible de parler de secret médical et de rigueur.