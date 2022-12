Volodymyr Yezhov : Un célèbre développeur de jeux s’est écrasé en Ukraine

Les Ukrainiens prévoient de célébrer l’arrivée de la nouvelle année en dînant avec leur famille et leurs amis, en regardant des films ensemble ou à l’église, Le portail Meduza le sait. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer un réveillon sans sapins décoratifs, mandarines ou salade de pommes de terre, et ils ne veulent pas manquer la fête même si la guerre fait rage dans leur pays depuis plus de dix mois. Ils espéraient que la Russie leur pardonnerait au moins pour le Nouvel An.

« Je ne pense pas que ce soit mal de passer un bon moment le soir du Nouvel An. Nous ne pouvons pas arrêter la vie et attendre qu’elle se termine et ensuite montrer de l’émotion. » pensa Oleksandr, 35 ans, restaurateur et bénévole de Kharkiv. Ces dernières années, elle a pris l’habitude d’aller aux offices du soir du 31 décembre, ce qui, selon elle, est un moyen de trouver un peu de solitude au milieu de l’agitation des fêtes. Si sa paroisse n’organisait pas de services, Oleksandr montrerait sa collection de films de diapositives à des amis restés au pays.