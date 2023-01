Volodomyr Zelenskyj fête ses 45 ans : Reconnaissance d’une femme et d’un char d’Allemagne !

L’un des politiciens les plus influents d’aujourd’hui fête son quarante-cinquième anniversaire mercredi Volodymyr Zelensky. Le magazine Time, le site Web de Politico et le Financial Times l’ont nommé personne de l’année 2022. Sa femme, Olena, a fait un vœu réconfortant à son mari.

« Vous me demandez souvent comment il a changé au fil des ans. Et je réponds toujours : ‘Il n’a pas changé. C’est le même, le même gars que j’ai rencontré quand on avait dix-sept ans », elle a écrit sous une photo avec son partenaire Olène Zelenska.

Donnez-moi une chance de rire avec vous!

« Mais en fait, quelque chose a changé, tu n’as pas beaucoup ri ces derniers temps. Par exemple, comme sur notre photo. Je vous souhaite plus de raisons de sourire. Et vous savez ce que cela signifie. Nous savons tous que. Vous avez assez d’entêtement. Plus important encore, soyez en bonne santé. Je veux rire avec toi pour toujours. Donnes moi une chance! » a ajouté la première dame d’Ukraine à son caprice émotionnel.

Le « cadeau » à Volodymyr Zelensky était également un char, qu’il a demandé à plusieurs reprises aux nations occidentales. « Nous devons regarder cela de manière réaliste. Il ne s’agit pas de cinq, dix ou quinze danses. Le besoin est plus grand. » a déclaré mardi le président, remerciant tous les alliés pour leur soutien. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mercredi lors d’une réunion du cabinet que Berlin fournirait à l’Ukraine 14 chars Leopard 2A6. Hebestreit, le porte-parole du chancelier, l’a dit.

L’invasion de l’Ukraine dure depuis près d’un an

Actuellement, il ne reste que quelques semaines avant le jour où la Russie a envahi militairement l’Ukraine l’année dernière et a déclenché une guerre. Cela a choqué non seulement le président là-bas, Volodymyr Zelensky, mais le monde entier. Le président s’est fermement opposé à l’invasion et a annoncé que son peuple ne se rendrait pas à la Russie.

Le président ukrainien lui-même a rejeté une offre de quitter le pays peu après l’occupation russe et de rester dans son pays natal. Pendant cette période, il était également soupçonné d’être l’une des principales cibles des attaques russes. L’Ukraine a réussi à déjouer à plusieurs reprises l’assassinat de son chef d’État.

Il a remporté le StarDance ukrainien

Après de longs mois de guerre, force est de constater que le président ukrainien s’est attiré une vague de sympathie. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Zelenskyi s’est adressé presque quotidiennement à ses citoyens via un discours vidéo, dans lequel il soutient les Ukrainiens et les exhorte à rester fermes.

Cependant, Volodymyr Zelenskyi n’a pas toujours été politiquement actif. Zelenskyi est né de parents juifs le 5 janvier 1978 dans la ville industrielle de Kryvyi Rih. Il a également étudié le droit dans la même ville, mais n’a jamais gagné sa vie. Au début du nouveau millénaire, il fonde la société de télévision Kvartal 95, où il peut utiliser ses talents d’acteur. Il s’est fait connaître dans le pays en tant que doubleur, il a joué le rôle principal dans la série comique Servant of the Nation, où le personnage principal était le président de l’Ukraine. Il a également été le gagnant du concours de danse StardDance… où les stars dansent.

Des comédiens aux politiciens de haut niveau

Il n’est entré dans la vie politique qu’en mai 2019, lorsqu’il a pris ses fonctions de président du pays. Au lieu de cela, il était considéré comme un étranger politique sans opinions claires. Mais cela a changé après l’invasion russe en février dernier. Grâce à sa bravoure, Zelenskyj est devenu le héros des célébrités mondiales. Parmi les stars que le président ukrainien a reçues figurent, par exemple, l’homme d’affaires et milliardaire britannique Richard Branson, l’acteur américain Ben Stiller ou Sean Penn travaillant sur un documentaire de guerre, le leader de U2 Bono Vox ou le présentateur David Letterman.