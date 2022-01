Voiture de luxe étoile Euro 2021 | Entraînement

UNE UEFA Euro 2021, qui a débuté vendredi dernier (11/11), est plein à craquer : de grandes équipes (cinq champions du monde) et, bien sûr, quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète. Mais, en plus de briller sur quatre fronts, ces stars se sont bien débrouillées en dehors du terrain, gaspillant des voitures et des garages valant des millions d’euros. Nous avons sélectionné quelques temps forts… et il y a toutes les machines ! Vérifier!