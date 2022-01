Vogue Paris change de nom et suscite le débat en France | mode de vie

Après 100 ans, le célèbre Vogue Paris a officiellement changé de nom pour Vogue France, un changement annoncé ce mardi sur les supports digitaux de la marque. Le texte, signé par la responsable du contenu du titre, Eugénie Trochu dit :

« La liberté. La liberté de s’habiller comme on veut, de penser autrement, de se colorer les ongles, dans les cheveux, sur les joues… D’affirmer haut et fort son identité, de célébrer ses différences. Le premier numéro du Vogue français sera honorer et célébrer l’individualité, un passeport pour être soi-même, s’affirmer et ignorer les clichés.

Vogue Paris devient Vogue France.

Parce que la créativité, la culture, l’art et la mode sont partout. Ils sont les plus grands vecteurs d’inclusion et de diversité. De Paris à Marseille, de Lille à Strasbourg, notre identité ne vient pas d’un seul endroit et Vogue représente le meilleur talent et la meilleure voix qui se dégage. Une identité plurielle entretenue depuis cent ans définit la mode et la culture, se concentre sur le présent et, surtout, reflète la France dans laquelle nous vivons.

Notre prochain numéro, à paraître le 4 novembre, incarne ce manifeste, explorant et redéfinissant la riche culture de la France, tout en préservant l’individualité et la communauté. Je suis vraiment ravi de partager plus de détails dans les jours et semaines à venir, et j’ai hâte que vous le découvriez… »