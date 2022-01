Vodafone vend aux enchères le premier SMS au monde envoyé en NFT. Le prix dépasse 100 mille euros – MobilMania.cz

Revu le 28 décembre : Le groupe d’opérateurs britannique Vodafone Group a mis aux enchères le premier SMS envoyé au monde. Il s’est vendu 107 000 euros à la salle des ventes Aguttes à Paris, soit environ 2,67 millions de couronnes. L’acheteur jusqu’alors inconnu recevra un SMS, resp. une réplique du protocole de communication qui l’a transmis en 1992, sous la forme d’un jeton NFT unique. Vodafone a fait don du produit au compte de l’ONU.

Les acheteurs pourront payer le prix de l’enchère avec Ethereum à ce moment. La vente aux enchères de biens immatériels virtuels étant illégale en France, le « paquet » mis aux enchères comprend un cadre numérique affichant les codes et protocoles de communication. Le premier tweet du fondateur du réseau social Twitter a été vendu aux enchères de la même manière sous la forme d’un NFT ce printemps. Le prix est alors passé à 2,9 millions de roupies (environ 65 millions de couronnes).

Texte original du 16 décembre :

Le phénomène des NFT (Non-Fungible Token) a bouleversé le monde ces derniers mois, les grandes entreprises ne veulent pas rater le train et tentent de pénétrer de quelque manière que ce soit dans le monde des tokens indubitables basés sur la blockchain. Désormais, Vodafone, qui a décidé de vendre les premiers SMS envoyés sur son réseau sous le nom de NFT, tente également de le faire. Le produit de la vente aux enchères sera reversé à une association caritative.

Le timing de la vente est assez thématique, car le premier SMS du 3 décembre 1992 contient une carte de Noël : « Merry Christmas ». A cette époque, il est reçu au téléphone par un employé de Vodafone, Richard Jarvis, à qui son collègue Neil Papworth l’envoie depuis un ordinateur.

Construit sur Etherio

Le premier SMS sera mis aux enchères le 21 décembre lors d’une vente aux enchères organisée par la France Réseau de criées Aguttes. Le jeton NFT sera créé sur la blockchain Ethereum, le paiement doit donc également être envoyé dans la crypto-monnaie Ethereum. Le propriétaire recevra alors une réplique détaillée et unique du protocole de communication d’origine, qui a envoyé le message.

Selon l’estimation de la maison de vente aux enchères, ce NFT pourrait être vendu pour environ 100 à 200 mille euros, soit 2,5 à 5,2 millions de couronnes. Vodafone a l’intention de faire don des recettes au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui soutient les personnes contraintes de fuir leur foyer en raison de la guerre ou de la persécution.

Vodafone met en garde contre les attaques de phishing :

Pour Vodafone, la vente de NFT est une combinaison intéressante d’histoire numérique et du présent – le premier SMS, qui a été le début de l’une des technologies émergentes, et NFT avec blockchain, qui est maintenant en hausse. En même temps, c’est aussi une bonne publicité, car le phénomène NFT fait maintenant bouger le monde. Dans le passé, c’était comme NFT vendre son premier tweet Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, pour près de 3 millions de dollars. De grandes entreprises comme Visa, Coca-Cola, Adidas, NBA et d’autres ont rejoint le monde.