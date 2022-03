Vladimir Poutine va-t-il partir à cause de problèmes de santé ? « Bild » sur un nouveau personnage prêt à prendre sa place | Nouvelles du monde

Le président russe Vladimir Poutine a supposé que la guerre en Ukraine aurait une issue favorable pour lui. Il ne s’attendait pas à une telle résistance de la part de l’Ukraine et de la force de l’armée. – Poutine n’a pas perdu dans sa carrière – a jugé le prof. Nikolai Ivanov dans Gazeta.pl Morning Conversation le 26 février.

Les troupes utilisent la terreur des tirs génocidaires pour briser le désir d’autodéfense de la population. Le chef de la Central Intelligence Agency (CIA) William Burns a souligné mardi 8 mars que des échecs sur les lignes de front pourraient conduire à une plus grande brutalité de la part de l’armée russe. Il a souligné que l’agresseur était « déterminé à dominer et contrôler l’Ukraine ».

L’objectif de Poutine est de créer une grande puissance et de prouver par tous les moyens que la Russie est « invincible », même si une guerre coûterait la vie à des milliers d’Ukrainiens et de Russes. « Les experts du Kremlin supposent que la Russie mène maintenant la bataille finale de Poutine. Et cela peut avoir beaucoup à voir avec sa santé », a-t-il écrit. « Image » dans son édition du samedi.

Vladimir Poutine s’en va ? Spéculations sur la santé du leader

Des journalistes de journaux allemands, citant des experts du Kremlin, affirment que Vladimir Poutine est aux prises avec de graves problèmes de santé depuis des années. En 2012, il a été signalé qu’il souffrait de graves maux de dos. La blessure était censée s’aggraver après le vol en deltaplane motorisé en septembre 2012. En mai 2021, un politologue et ancien chef du département des relations publiques de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, Valery Solovy, a évoqué la possible démission de Poutine de son poste. Ceci est lié aux effets secondaires des médicaments que prend le dirigeant russe.

En 2020, le même expert a parlé de rapports selon lesquels Poutine avait un cancer, des symptômes de la maladie de Parkinson et était sous stéroïdes. Le Kremlin a qualifié cette spéculation de « conneries », et le Prof. Solowiej a été arrêté lors d’un rassemblement à Moscou. Il n’était pas le seul à avoir cette opinion. Le secrétaire d’État et médecin David Owen dans une interview à Times Radio qu’il a citée Guide SantéDébut mars, il a attiré l’attention sur la forme du visage du président russe. Bien que beaucoup pensent que cela est dû à la chirurgie plastique, les experts ne le croient pas. Selon lui, c’était à cause des stéroïdes anabolisants ou des corticostéroïdes.

En outre, Poutine est également préoccupé par l’infection par le coronavirus SARS-CoV-2, selon les experts. « Les chefs d’État qui lui ont récemment rendu visite devraient faire un test PCR en Russie ou lui parler à une grande table, où l’interlocuteur se trouve à sept mètres. De même avec les rencontres avec le chancelier Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron » – a-t-il rappelé » Bild ». Aujourd’hui, à cause des attaques de Vladimir Poutine contre l’Ukraine, de son entêtement et de ses décisions impulsives, de nombreuses personnes commencent à s’interroger sur sa santé mentale. Les experts disent aussi que le président russe a peur d’être empoisonné.

Kremlin. Qui remplacera Vladimir Poutine ?

Quand Vladimir Poutine quittera-t-il la scène politique ? Selon le scénario qui circule au Kremlin, cela s’est produit après la fin de la guerre en Ukraine. Parmi les candidats au nouveau président figurent, entre autres, l’actuel maire de Moscou et l’ancien vice-Premier ministre – Sergueï Sobianine.

Dmitri Medvedev (ancien président de la Russie) a été complètement abandonné. « L’ancien Premier ministre n’était pas très respecté tant dans la société qu’au sein du Kremlin. Même pour Poutine, Medvedev a toujours été plus qu’un serviteur, également à une époque où les deux hommes ont dû changer de poste pendant quatre ans, car Poutine, après trois mandats en 2008, il ne peut plus se présenter à la présidence », a rappelé Bild. » Il a également mentionné la présidence de Medvedev. Donald Tusk dans le livre « Choices »il a écrit avec Anne Applebaum. « Quand j’ai essayé de lui parler de sujets plus sérieux, il a dit : ‘Désolé, mais c’est ce que j’ai demandé au patron.’ Il n’a laissé aucun doute sur la hiérarchie au Kremlin », lit-on dans la publication.

Ruediger von Fritsch, l’ancien ambassadeur d’Allemagne à Moscou, présente une spéculation complètement différente et plus brutale, sans « se retirer avec honneur et gloire ». « Si le président russe continue de compliquer la situation, si les coûts pour l’armée continuent d’augmenter, il y a une possibilité que l’armée le poignarde dans le dos », a commenté von Fritsch.

