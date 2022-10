Spéculations sur la santé du président russe Vladimir Poutine ils deviennent plus forts. Les commentateurs ont écrit un autre chapitre de nouvelles « garanties » sur la mauvaise santé de Poutine en relation avec l’apparition publique du président sur la Place Rouge.

Quelques heures avant le discours, le politicien avait des problèmes de santé. « Lors d’une réunion secrète avec les généraux qui a précédé le discours, Poutine s’est plaint de fortes douleurs à l’estomac. Il n’y avait aucun moyen de les supprimer, il a donc dû se baisser tout le temps après cela. » compte de télégramme dit RVS général. Apparemment, d’anciens officiers des services secrets russes doivent être derrière tout cela.

Il a baissé les yeux sur le sol et a froncé son visage

Puis, lorsque Poutine est venu prononcer son discours sur l’annexion de quatre territoires ukrainiens, il était clair qu’il avait du mal à monter sur le podium. Le politicien grimaça en arrivant et essaya de marcher le plus vite possible pour s’appuyer rapidement contre le comptoir.

Poutine n’avait pas l’air bien même lors de son prochain concert de célébration, qui a eu lieu sur la Place Rouge à Moscou. « Nous sommes plus forts parce que nous sommes ensemble. La vérité est derrière nous et elle est très forte, ce qui signifie notre victoire. » dit le politicien à l’assistance. Cependant, lors de ses discours, Poutine baisse souvent le regard vers le sol et ne dégage pas autant d’énergie que ses discours précédents.

Poutine ne veut pas changer l’histoire, il veut en finir

Il y a longtemps que l’on spécule sur la santé du président russe. Un rapport affirme que Poutine a un cancer qui se propage. « Malgré le fait que Poutine suive un traitement, le cancer continue de progresser. Même les médicaments ne l’aident plus à réduire la douleur. » dit le compte télégramme du général SVR.

Les opinions sur la santé de Poutine varient. Richard Dearlove, ancien chef du journal de contre-espionnage du MI6 britannique Verre il a dit que les rapports sur la santé du président russe étaient, à son avis, fabriqués.

Un autre rapport non confirmé affirme que Poutine lutte contre la maladie de Parkinson, un trouble schizo-affectif. « Il convient de noter que l’état de santé physique et mentale désastreux du président a affecté la façon dont il a pris et pris des décisions importantes. Poutine ne veut pas changer l’histoire, il veut y mettre fin. » ajoute le général SVR.