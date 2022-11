Vízek est allé à Blochin et c’était mauvais. La face cachée du football tchécoslovaque

Dans le 3e groupe européen de qualification avant les Championnats du monde de 1982, la situation a évolué de telle manière que lors du dernier match à Bratislava, un match nul a suffi à la Tchécoslovaquie hôte et aux invités de l’URSS pour se qualifier. Un accord de fraternité a été conclu, le Pays de Galles a été expulsé.

L’Islande et la Turquie jouent également dans le groupe, et un match nul désagréable à Reykjavík complique les espoirs de choisir l’entraîneur Jozef Vengloš, qui a perdu à Cardiff. Cependant, tout s’est développé de telle manière que le destin était entre les mains des pays amis du bloc socialiste.

La tension idéologique prédit un match pacifique sans moments dramatiques, pour que rien de fâcheux ne se produise. Pourtant, à la 14e minute, la superstar ukrainienne de l’équipe soviétique, l’attaquant Oleg Blochin (Ballon d’or 1975), s’étire et le gardien Zdeněk Hruška n’atteint pas le ballon. « J’ai été surpris que Blochin ne soit pas très content et ses coéquipiers l’ont regardé avec désapprobation », se souvient Ladislav Vízek, participant au match.

Cependant, tout peut être réparé. Les visiteurs ont marqué des corners les uns contre les autres, le centre presque parfait du gardien Rinat Dasajev et le gardien d’Ostrava Rostislav Vojáček ont ​​eu un chemin complètement libre au but.

Le désir de vaincre les envahisseurs détestés, assez courant dans le hockey sur glace, peut tout de même causer des dégâts. « Je suis allé voir Blochin et il m’a fortement averti de me calmer, sinon ils commenceraient à jouer à pleine capacité », se souvient Vízek.

Le complot de qualification des croyants socialistes a été noyé par un pacte allemand humiliant en plein championnat. Dans le groupe B, l’Algérie a choqué le monde avec une victoire 2-1 contre les grands favoris de la République fédérale d’Allemagne. L’équipe africaine a ensuite pris une avance de 3 à 0 sur le Chili, et si elle continue à mener, il n’y a rien à briser – elle passera à autre chose. Mais encaisser deux buts a tout changé.

Lors du dernier duel de groupe, l’Autriche a perdu contre les Allemands par un but et les deux équipes se sont qualifiées pour les demi-finales du groupe. Si quelque chose fonctionne pour les deux parties, alors pourquoi le compliquer. À la 10e minute, le « monstre de la tête » Horst Hrubesch s’est dirigé et le reste du match s’est joué en première mi-temps.