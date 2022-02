Vitesse du son caméra, la France amende le bruit gênant avec les voitures et les motos

Test Nouveau « radar » contre les nuisances sonores. À ce jour, sept zones peuvent potentiellement causer un bruit excessif des voitures et des motos beaucoup de salades. Nommé Autorumox Ces appareils sont destinés à changer la vie quotidienne dans un futur proche. Cette nouvelle technologie pourrait être destinée à changer « la vie quotidienne » dans un avenir proche notamment dans les grands centres urbains si l’exemple français est également appliqué en Italie.

Comment fonctionne Autorumox, le premier « radar » pour les nuisances sonores

Essayez d’imaginer un monde oùusage excessif des cornes oi les centaures qui se sont laissés annoncer depuis longtemps de leur trou peut être passible de sanctions sévères jusqu’à 135 euros. Des mouvements sûrement gratuits qui vous ennuient vraiment jour et sommeil troublant dans nuit pour ceux qui vivent dans les grandes villes, ils seront au moins réduits.

Afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux habitants de la métropole, la société Hidre en France a installé plusieurs radar sonore qui intercepte les fréquences indésirables et dérangeantes, tant pour la dignité de la ville que pour la paix d’autrui. Le centre qui a mené cette expérimentation était Bruitparif en collaboration avec le ministère de la Santé.

Où est installé le radar de bruit

Sept régions françaises sont actuellement impliquées dans le projet, dont Paris. Ainsi, dans la capitale de l’autre côté des Alpes, faites le tour avec le véhicule que vous avez l’émission de bruit dépasse 90 décibels (idem restaurant très bruyant) sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros.

par ailleurs Parisqui pourraient ainsi devenir les premières capitales européennes aux nuisances sonores fines liées au trafic urbain, ce sont aussi Nice, Toulouse, Bron (Rhône), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Villeneuve-le-Roi (Val-de – Marne), en plus de la commune de Haute Vallée de Chevreuse.

Mais compte tenu de l’attention particulière que l’Union européenne accorde aux nuisances sonores et à leurs graves conséquences sur la santé, il est probable qu’elles de nombreux villes européennes suivre l’exemple de Paris et de la France.

« Bruit en Europe » : rapport de l’AEA sur les nuisances sonores

Depuis plusieurs années, l’Agence européenne pour l’environnement soulève la question de la pollution sonore, soulignant les dommages qu’elle cause à la santé humaine. Basé sur rapport « Bruit en Europe » bien sûr une personne sur cinq il sera exposé aux bruits gênants et nocifs pour la santé liés à la circulation dans les grandes villes.

Dans de nombreux cas, en particulier lorsqu’il s’agit de grands centres urbains, les Européens sont exposés à long terme aux niveaux de bruit de la circulation pendant tranche horaire jour/soir/nuitau moins 55 décibels. L’exposition au bruit à long terme peut causer troubles du sommeil, problèmes cardiaques et autres conditions. Et tandis que les pays s’efforcent de se conformer à la directive européenne sur le bruit dans l’environnement, en essayant de réduire la pollution sonore des avions, des trains et du trafic routier, Autorumox essayez de « baisser le volume », au moins si possible.