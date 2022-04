« Visite à Cenesi et Cisano sul Neva pour l’important projet stratégique MedStar avec la France » – Savonanews.it

« Lutte contre les incendies de forêt. Dans le cadre du programme Interreg Italia de Francia Marittimo, j’ai participé à une journée d’information sur le projet stratégique MedStar qui se déroule sur le campus de l’Université de Legino. Il s’agit d’un événement international dédié à l’échange d’expériences et au partage de modèles de gestion des territoires et des feux de forêt, que j’ai lancé la saison dernière lorsque j’étais membre du conseil régional. L’échange d’expériences, qui se terminera demain par une formation transfrontalière à Olivetta San Michele, implique le Département français des Alpes Maritimes. Cet exercice de terrain a été organisé par la Région Ligure en collaboration avec le Service Régional d’Incendie, Anci Ligurie et la Fondation Cima. Je rappelle que le partenariat a reçu 12 millions d’euros de financement investis pour renforcer leurs systèmes respectifs de prévention des incendies de forêt ». Le chef régional de la Lega, Stefano Mai, l’a expliqué dans une note.

« La Région Ligurie est le chef de file du projet MedCopFire, basé sur des techniques d’extinction innovantes, des équipements, des véhicules et d’autres spécificités sur le sujet : à cet égard, nous avons acheté une large gamme d’équipements, notamment des drones, des scanners thermiques pour hélicoptères, des logiciels , véhicules « prototypes spéciaux ». « Aujourd’hui, nous avons également visité des zones touchées par les incendies lors de l’incendie de l’année dernière dans le hameau de Cenesi à Cisano sul Neva. Demain, avec ma partenaire de Vintimille Mabel Riolfo, je participerai à un exercice sur le terrain à Olivetta San Michele La formation conjointe prévoit l’implication de deux systèmes de lutte contre les incendies de forêt : l’Italie et la France », conclut Mai.