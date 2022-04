Vincent Bolloré, personnage clé de l’élection française

Le Pen n’aurait que 6 points de pourcentage de retard sur Macron dans un hypothétique second tour, selon un sondage publié samedi dernier. Le Pen a voulu marquer la distance stratégique avec son père, Jean-Marie Le Pen, de manière plus inappropriée ; mais tous les vestiges du vieux tabou entourant le vote pour Le Pen ont été relégués au passé par la campagne de Zemmour, essentiellement une extension de l’offensive culturelle de droite.

C’est juste une question de temps. Les trois principaux candidats à la droite de Macron ont salé la même culture de doléance et de paranoïa. Le plus modéré des trois, Pécresse, a parlé de la nécessité « d’éradiquer la zone non française », en partie comme une tentative d’imiter le langage de l’extrême droite, comme dans un discours du 13 février, dans lequel il se plaignait également sur « un grand successeur ». C’est un élément d’une éventuelle alliance entre les partisans du national-populisme de la famille Le Pen et le conservatisme plus respectable du Parti républicain.

Bolloré prétend être au-dessus de la mêlée partisane, mais, en construisant un appareil médiatique intégral pour un conservatisme hystérique et enflammé, il a remodelé la vie politique française. La France, selon CNews, est au bord de la rupture de l’ordre et de la civilité, une étincelle de guerre civile. Les « wokistes » et « islamo-gauchistes » d’inspiration américaine – termes utilisés comme synonymes de militants progressistes, d’intellectuels et de politiciens – complotent pour castrer la France et ses traditions républicaines. Les immigrés sont les masses qui luttent pour l’effondrement.

Il est définitivement tentant de voir Bolloré dans le rôle du gaulois Rupert Murdoch, un oligarque incontrôlable qui entraîne tout un pays dans l’abîme de croyances idéologiques profondément enracinées. C’est devenu une histoire courante dans la couverture médiatique non-stop des milliardaires.

Cependant, la réalité est plus compliquée, et peut-être même plus inquiétante. Sur la base des cotes d’audience, le nombre de téléspectateurs de CNews et le chiffre d’auditeurs européen 1 est relativement faible: L’influence des médias de Bolloré ne réside pas dans les chiffres, mais dans la rapidité avec laquelle le conglomérat articule les sujets de conversation dont les médias et les autres classes politiques sont trop enthousiastes.

Et Bolloré lui-même était plus opportuniste que réactionnaire. Tout au long de sa carrière, il a été connu pour développer des contacts à travers tout le spectre idéologique en France, une nécessité pour quiconque a investi dans les secteurs à haut risque du commerce international et du développement. Avant CNews, les participations médiatiques de Bolloré étaient complémentaires à son investissement plus important et ne faisaient pas partie d’un projet idéologique cohérent. Son rôle de parrain des nouveaux droits est assez récent.

En 2017, la victoire de Macron a été annoncée en grande pompe comme la fin de la scission gauche-droite de la France. Et dans un discours que le président s’est adressé à ses partisans en dehors de Paris le week-end dernier, il a encore promis qu’il s’opposerait à « ceux qui tentent de semer le poison de la division, de la division, de la faillite humaine ».