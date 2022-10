Vidéo : Voici comment une start-up a donné vie au mammouth et au thylacine

En septembre dernier, la start-up américaine Colossal a mis au point une méthode dite de désextinction, qui fait revivre une espèce disparue. Mais pas avec le clonage, car cela nécessite des animaux et des cellules vivants. Il combine l’ADN des créatures mortes d’origine et de leurs derniers parents vivants, en utilisant le génie génétique et d’autres nouvelles technologies.

La société du Texas a d’abord annoncé son intention de ramener le mammouth laineux de cette manière – un animal d’environ 3,4 mètres de haut et pesant de six à huit tonnes. Ils sont surtout connus pour leurs cheveux longs de 1,5 mètre et leurs grands crocs recourbés. Ils vivaient à l’époque de Néandertal et se sont éteints il y a plus de 3 600 ans.

Entreprise primée en tant qu’innovateur Google, Twitter ou tchèque sans forfait

Au début de l’année, les idées de Colossal ont même été incluses dans la sélection des entreprises désignées Pionnières Technologiques, qui sont récompensées chaque année par le Forum économique mondial (WFE) de Davos. Dans le passé, c’étaient par exemple Google, Twitter et Airbnb, mais ce sont de plus en plus des entreprises éco-orientées, sur lesquelles la rédaction de SZ Tech a écrit à plusieurs reprises – dans ce dernier cas, c’est Start-up tchèque MIWA.

Or, à la mi-août, la société américaine a ajouté à sa liste de récupération le Thylacine, disparu définitivement en Australie à cause des braconniers en 1936. Les scientifiques ont obtenu 95 % du génome complet, c’est-à-dire toute l’information génétique stockée dans l’ADN. , d’après le spécimen, le musée a plus d’un siècle. Le reste sera composé de vakomyši – bien que beaucoup plus petits, mais leurs plus proches parents.

Cisailles génétiques, utérus artificiels et plantes plus résistantes

Dans le cas du mammouth, l’échantillon est beaucoup plus ancien, mais l’éléphant indien a un génome identique à 99 %. La supériorité du processus et de la technologie elle-même a déjà été décrite par la célèbre biologiste évolutionniste de l’Université de Californie, Beth Shapiro. Il utilise les soi-disant ciseaux génétiques CRISPR, un principe que l’expert explique de première main dans le reportage vidéo de cet article.

Colossal a été fondée par le professeur de Harvard George Church, dont le nom est également bien connu et respecté dans les domaines du génie génétique et de la biochimie. Il était également l’un des scientifiques qui a cartographié le génome humain pour la première fois et était derrière les ciseaux génétiques.

Le deuxième co-fondateur est Ben Lamm, qui prend la direction générale de l’entreprise, et qui dans le reportage vidéo explique, par exemple, quand ils veulent faire revivre le géant et quels autres objectifs la start-up vise et est-ce possible, ou plutôt des utilisations directement souhaitées, possibles.

Eriona Hysolli, responsable de la recherche biologique de l’entreprise, s’exprime également dans le reportage vidéo, qui, avec son directeur exécutif, décrit l’édition des cellules souches et la technologie liée aux utérus artificiels et à d’autres méthodes, y compris le « durcissement » des plantes. On entendra également comment les espèces éteintes ressuscitées peuvent fonctionner dans certains écosystèmes – de telles expériences ont déjà lieu en Sibérie, en Russie.

Quoi d’autre sera entendu dans la vidéo :

Non seulement pour le développement de cette méthode, mais aussi pour le développement d’autres technologies majeures, Colossal a levé 105 millions de dollars auprès d’investisseurs l’année dernière seulement, soit plus de 2,5 milliards de couronnes. Et maintenant, il a investi 15 millions de dollars en lui-même dans une équipe de 50 scientifiques des universités de Melbourne et du Texas, qui travailleront pendant au moins trois ans pour redonner vie au thylacine.