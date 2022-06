VIDÉO : Un étranger poignarde deux hommes à Prague. Ils veulent alors s’enfuir vers France Criminalité | Pražska Drbna

Les criminologues de Prague ont arrêté deux étrangers qui ont attaqué deux hommes devant l’un des clubs de Prague. L’un avec un couteau, l’autre avec un coup de pied. Ils ont fui cet endroit et ont voulu aller jusqu’en France. Le violeur armé d’un couteau risque jusqu’à douze ans de prison.

L’incident s’est produit devant une boîte de nuit à Smíchov. « La dispute entre les hommes a commencé à propos d’une femme dont l’une s’adressait à l’entreprise. S’en est suivie une dispute entre les hommes et l’agression de l’un d’eux sur les deux victimes, qui a été menée avec une balle de 21 cm. couteau. » a déclaré un porte-parole de la police dans un communiqué Jean Danek.

Les deux hommes ont subi des coups de couteau et des coupures qui ont même menacé l’une de leurs vies. Un autre inconnu s’est alors joint à eux et a donné un coup de pied à l’une des victimes à la tête. Les agresseurs ont pris la fuite et ont emmené les blessés à l’hôpital.

En raison de la nature du crime, l’enquêteur criminel de l’unité des homicides a repris l’enquête, qui a suivi et arrêté les agresseurs en une seule journée. Ils ont appris qu’ils étaient à Příbram et prévoyaient de fuir en France.

« L’un d’eux a été jugé pour suspicion de crime de lésions corporelles graves et l’autre pour crime de lésions corporelles, où s’il est reconnu coupable, il encourt respectivement une peine de douze ou trois ans de prison. Les poursuites sont menées en garde à vue ». Danek a ajouté.