Vidéo : La Russie décrit sa boutique par le nom de la ville qui a été bombardée. Il risque la prison

« Cela me brise le cœur de voir ce qui se passe là-bas. C’est insupportable. Je peux au moins me soulager en écrivant les noms des villes. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? Toute notre communauté doit faire quelque chose. Je fais campagne dans l’espoir que les gens accepteront mon point de vue. Cette guerre doit être arrêtée le plus tôt possible. Je pense qu’au début, environ la moitié du peuple russe soutenait cette opération militaire spéciale, mais maintenant moins de gens la soutiennent, car ils commencent à comprendre que c’est de la folie », pensa Skurichin.

Il a publiquement critiqué la politique du dirigeant russe Vladimir Poutine depuis 2014. « Le régime de Poutine doit être renversé. Lui et ses copains ont volé notre pays. Ils nous traitent comme des occupants et lavent le cerveau du peuple avec de la propagande. »

« Les gens qui ont vu l’inscription ne l’oublieront pas. Au début, ils s’en souvenaient, mais ensuite ils ont commencé à avoir mal. Le régime de Poutine est comme un cancer. Notre société est malade et le cancer doit être enlevé. La Russie est maintenant du côté du mal, du côté de Poutine. Le régime de Poutine est devenu de plus en plus immoral après le chaos qu’il a provoqué en Ukraine. Les citoyens ukrainiens se battent pour leur vie, leurs familles, leurs maisons et leur pays. Et que faisons-nous là-bas ? « Poutine nous a forcés à combattre nos voisins au lieu de faire du commerce mutuellement bénéfique, d’échanger des connaissances et des services. Nous pouvons avoir une vie agréable ensemble. Désormais, l’Ukraine sera notre ennemie pendant des siècles. »