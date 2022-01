Vidéo d’un détachement rocheux tombant sur des touristes au Brésil – International

Au moins cinq personnes sont mortes et 20 sont portées disparues lorsqu’une grande paroi rocheuse de canyon est tombée samedi sur des bateaux de touristes sur un lac de l’État brésilien de Minas Gerais, qui a été frappé par de fortes pluies torrentielles ces derniers jours.

Le commandant des pompiers du Minas Gerais, Edgard Estevo, a indiqué lors d’une conférence de presse que 32 autres personnes avaient été blessées, bien que 23 d’entre elles n’aient subi que des blessures mineures et recevaient des soins médicaux.

L’accident s’est produit vers 11h00 locales (14h00 GMT) sur le lac de Furnas, une attraction touristique de la commune de Capitólio (sud-est), lorsqu’un gros bloc de pierre est tombé d’une hauteur de cinq mètres sur trois bateaux, dont deux étaient complètement écrasé. enterré.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et authentifiée à Efe par les pompiers montre le moment où le rocher a glissé de la paroi du canyon et est tombé dans un groupe de bateaux sur le lac.

Dans une autre vidéo quelques instants avant l’accident, on peut voir les bateaux touchés essayer de s’éloigner des parois du canyon, au milieu des avertissements et des cris de ceux qui se trouvent autour des bateaux.

« À ce jour, cinq décès ont été confirmés et nous travaillons actuellement avec une vingtaine de personnes portées disparues. Nous recueillons des informations pour confirmer que ces personnes sont sur les lieux » de l’accident, a déclaré Estevo aux journalistes.

Les pompiers, qui poursuivront les recherches dans la soirée pour des raisons de sécurité, soupçonnent que les fortes pluies de ces derniers jours se pressent contre les parois du canyon, provoquant peut-être le glissement de terrain.

Le porte-parole des pompiers de Minas Gerais, Pedro Aihara, a expliqué dans une déclaration à la chaîne ‘GloboNews’ que cette région du canyon est composée de roches sédimentaires « plus sensibles à l’action du vent et de la pluie » et, par conséquent, « présente moins de résistance ».

« Actuellement, nous sommes dans une période de pluie assez forte, ce qui est capable d’accélérer la pénétration de l’eau dans la structure rocheuse », a-t-il déclaré.

De son côté, la marine brésilienne a indiqué dans une note qu’elle ouvrait une enquête pour clarifier la cause et les circonstances de l’accident.

Le gouverneur du Minas Gerais, Romeu Zema, a regretté ce qui s’est passé sur son réseau social et a souligné que les travaux de sauvetage se poursuivaient.

« Je sympathise avec la famille en cette période difficile. Nous continuerons d’agir pour fournir le soutien et la protection nécessaires », a-t-il déclaré.

La ville de Capitólio, située à environ 280 kilomètres de Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais (sud-est), est une destination touristique toute l’année pour ses impressionnants canyons qui peuvent être visités en bateau.

Ailleurs dans le Minas Gerais, de fortes pluies ont également fait déborder samedi un barrage dans l’aciérie française de Vallourec, forçant la coupure de l’autoroute reliant Belo Horizonte à Rio de Janeiro, sans faire de victimes.

EFE