Vidéo : des poissons-robots d’imprimantes 3D « avalent » du microplastique

Vous pouvez également écouter et visualiser des informations et des enregistrements dans des reportages vidéo d’introduction.

« Eh bien, nous avons ici un poisson avec une queue qui se tortille. Et si vous regardez attentivement, vous verrez des rangées de branchies, et à l’intérieur il y a un filet assez fin pour attraper deux millimètres de particules », a déclaré l’organisateur, le Dr Robert Siddall, dans un rapport sur le gagnant du concours britannique de robotique.

Vous regardez un poisson robot appelé Gillbert, d’un demi-mètre de long, et son objectif est d’attraper les microplastiques qui contaminent l’eau que les gens boivent ensuite – et à cause de cela, les microplastiques pénètrent même dans le lait maternel des femmes. Mesurant à peine deux millimètres, le poisson élimine les particules de l’eau en fermant sa bouche sous la surface, en ouvrant ses branchies en forme de rabat, en appuyant sur sa cavité abdominale pour forcer l’eau à travers elle et les particules de plastique restant dans le fin filet.

La machine contient également une soi-disant unité de mesure inertielle (IMU) pour surveiller son propre mouvement et son orientation, et dispose également de capteurs intégrés pour évaluer la turbidité de l’eau et l’intensité de la luminosité. De plus, il s’allume également la nuit.

Le jury d’une équipe internationale de scientifiques

Le robot-poisson a été conçu par Eleanor Mackintosh, étudiante en chimie à l’Université de Surrey, dans le cadre du concours de robots naturels annoncé par l’école en mai. Son travail consiste à créer des conceptions de robots inspirées du règne animal ou végétal, qui aideront la nature elle-même.

Toute personne de la communauté peut postuler – le prix est la réalisation, c’est-à-dire la construction, du projet gagnant.

Et un jury de quatre membres composé de scientifiques renommés d’Angleterre, d’Allemagne et de France a choisi Gilbert. Le modèle part donc sur une imprimante 3D et voit le jour la semaine dernière. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

«Nous avons donc maintenant un robot poisson entièrement fonctionnel. Nous sommes ravis de lui. Mais il reste encore des améliorations à apporter. Nous voulons qu’il nage plus vite. Il a une grande partie avant qui le ralentit, il a donc besoin de plus de force dans sa queue et d’augmenter ses nageoires. Nous voulions également le rendre un peu plus intelligent – maintenant il est contrôlé à distance. Nous voulons qu’il soit autonome », explique le Dr Robert Siddal.

« Et soutiendra également d’autres recherches sur lesquelles nous travaillons. Nous développons également des robots dans les lacs qui attrapent les microplastiques dans des filets et les ramènent au laboratoire. En bref, il soutiendra les programmes en cours pour assurer une eau plus propre », a ajouté l’organisateur du concours.

Plus fort, plus rapide et plus cohérent

Comme on le voit dans la vidéo, le prototype robo-fish nécessite également un cordon d’alimentation. Bien sûr, ce n’est qu’un prototype. Et comme le souligne Eleanor Mackintosh, étudiante en conception chimique de l’Université de Surrey, Gilbert devrait également avoir une batterie et un microcontrôleur pour les trajets plus longs et surtout futurs.

Le moteur peut également attraper des particules plus petites, son corps peut devenir plus fort, prendre une forme plus hydrodynamique et nager plus vite. Une inspiration pourrait être, par exemple, la société de San Francisco Edge Innovations, qui a développé un très réaliste, appelé dauphin animatronique ou des épaulards pour les parcs d’attractions et les films.

Aujourd’hui, les gens trouvent des microplastiques presque partout. Des quantités massives de déchets plastiques pénètrent dans l’environnement – des profondeurs de l’océan aux plus hauts sommets des montagnes – et se désintègrent lentement en minuscules particules, mais ne se décomposent pas, leur emballage pénétrant dans le corps des animaux et des humains.

Les microplastiques sont omniprésents dans la nature, mais aussi chez l’homme

Dernier études Des scientifiques italiens, récemment publiés par la revue spécialisée Polymer, se sont ainsi penchés sur le lait maternel des femmes. Les chercheurs ont prélevé des échantillons sur 34 mères en bonne santé à Rome une semaine seulement après l’accouchement et ont trouvé la présence de microplastiques chez 26 d’entre elles, soit 75% des cas. Le sujet sera plus détaillé dans l’article également contribué par la rédaction de Seznam Zpráv.

Les scientifiques trouvent les résultats inquiétants, bien qu’ils ne connaissent pas encore l’impact exact des particules sur les humains – des tests en laboratoire ont montré que de minuscules éclats de plastique peuvent endommager les cellules humaines.

En 2020, dans une autre étude, la même équipe de recherche a également identifié des microplastiques dans le placenta des femmes enceintes. Et la présence de particules dans le sang humain a également été confirmée par des scientifiques néerlandais en mars. Les microparticules sont devenues des chercheurs avoir trouvé même dans les poumons humains.

Un autre récemment études a révélé que même les bébés nourris au biberon semblent ingérer des millions de microplastiques chaque jour, et même le lait de vache peut en contenir. Microparticules trouvé par exemple même lors des récentes chutes de neige en Antarctique.