VIDÉO : Dans les Tatras, les touristes se frayent un chemin vers le sommet, la journée est vide

De telles files d’attente ne se forment pas sur le pont, a expliqué Libor Bolda du serveur Tatry.cz pour iDNES.cz.

La série vidéo commence à Abho pleso sur la route entre Popradsk pleso et Chata pod Rysmi, que les touristes doivent traverser avec l’aide d’ebk et d’etz.

C’est peu de temps, mais dans des conditions normales, il faut environ une heure pour se rendre de la plage au lodge et c’est tout simplement dramatique, a déclaré Bolda.

Trail to Rysy dans les Tatras (28 avril 2020)

Selon lui, de telles files d’attente de vengeance ne se forment pas. Seulement si quelqu’un y est coincé, blessé ou a un problème. Cela a empêché la foule de défiler, mais certainement pas au point de transpirer, commente le film.

Selon lui, la demande de la Slovaquie a augmenté cette année, mais il n’y a pas non plus de file d’attente pour l’ascenseur de jour, il y a une file d’attente pour le téléphérique, il y a une centaine de personnes dedans, mais c’est définitivement une exception à la situation.

Il n’y a pas d’hôtels avec une capacité maximale

Les hôtels locaux ne sont clairement pas à leur capacité maximale. Les clients sélectionnent et réservent leurs séjours à la dernière minute, toujours en fonction des prévisions météorologiques.

C’est ce que confirme Marin Galajda de Tatra Mountain Resorts. Quand c’est bon, on est pressé et que la station ne ferme pas, alors c’est mauvais et on est à moitié vide. En moyenne, cependant, un an s’est écoulé à ce moment-là, a-t-il déclaré.

Nous étions à Rysy un jour plus tard (le mercredi 29 avril) et il faisait beau, les pistes étaient presque vides de monde, souligne Karolna Okerov, qui part pour la deuxième année dans les Tatras.

Zbr na ab pleso (29 mars 2020). Auteur : Karolna Okerov

L’année dernière, nous sommes allés à Koprovsk tt, qui a coupé l’autoroute même pour Rysy, et jusque-là était une autoroute. Il y avait beaucoup de monde avec eux, mais peut-être qu’ils étaient pleins de Rysy, si je me souviens bien.

Selon lui, le fait que la route soit vide le lendemain était lié aux mauvaises prévisions météorologiques, donc les gens pourraient décider de ne pas sortir.Au final, toute la journée a été amusante, a-t-il conclu.

Depuis le 15 juin, date à laquelle les trottoirs de Tatrchy ont été ouverts, nous avons enregistré de grandes quantités de nourriture. Il finira par tomber, mais pour l’instant il tiendra le coup. Il se tortillait comme une femme notre soucheAinsi, la demande de refuges de montagne et d’hébergement est d’environ dix à quinze pour cent, a ajouté Bolda.

De même, notre Snka, qui est la ville la plus visitée des Monts des Géants et l’une des zones les plus populaires de toute la république, ferme également régulièrement. Selon les données, une moyenne de 5 000 pèlerins l’escaladent pendant la saison du seul côté tchèque, mais même ce double lors du pèlerinage d’août à Svatovavinecki. La popularité des montagnes de Krkono ne cesse d’augmenter.