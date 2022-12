Vidéo : Comme dans Star Wars. La première « course » de planeurs volants au monde a lieu

La surface rose du lac salé peu profond et asséché de Bumbunga près de la ville de Lochiel en Australie-Méridionale est généralement fascinante. Ce mercredi, cependant, une autre vue unique s’ajoute au merveilleux spectacle. A quelques mètres au-dessus de la surface et à certains endroits même sur sol sec, deux véhicules futuristes galopent dans les airs.

À environ 130 kilomètres de la ville d’Adélaïde, après quatre ans de travaux et de développement prétendument agissant « la première course de voitures volantes électriques ». C’est ce que la société organisatrice Airspeeder appelle un événement sportif dont on peut voir le clip vidéo en début d’article.

Pour la première fois, les pilotes Zephatiali Walsh et Fabio Tishcler ont été entièrement autorisés à contrôler à distance leurs machines, qui mesurent jusqu’à 4,1 mètres de long, sur le circuit d’un kilomètre. Et ils ont également pleinement profité de l’occasion. Le tour le plus rapide ne prend que 39,7 secondes et la vitesse maximale atteinte est de 102 kilomètres par heure.

La course aurait dû avoir lieu plus tôt

Le siège d’une nouvelle ligue de course appelée eVTOL, qui est un drone électrique à décollage et atterrissage verticaux, est basé à Londres et a annoncé trois courses début juin, lorsque la rédaction de SZ Tech a également fait un don. La course aura lieu plus tard cette année-là.

Cependant, ces plans ont finalement échoué et Airspeeder a annoncé une nouvelle date en novembre, lorsqu’il a testé avec succès sa première, mais jusqu’à présent la seule course de vitesse de 300 m à double moteur, qui serait l’une des premières étapes vers l’établissement d’un championnat compétitif. d’un grand nombre d’équipes du monde entier.

La série de courses aériennes au format Grand Prix portera le titre EXA et les organisateurs pensent qu’elle attirera des pilotes d’élite non seulement de l’aviation, mais aussi du sport automobile et des sports électroniques. Bruno Senna, ancien pilote de Formule 1 qui anime la course de mercredi, a déjà été promis. Et le plan est que d’ici 2024, le pilote devra s’asseoir directement sur le moteur.

Ce qu’il faut pour la course

En plus du pilote, la détection des obstacles sur la piste a été gérée par un LiDAR avancé, qui est un capteur qui mesure la distance en fonction du calcul du temps de propagation de l’impulsion laser réfléchi par l’objet scanné, autre que le pilote. Les voitures autonomes utilisent également les mêmes capteurs. Bien sûr, le site est couvert par un réseau 5G, des stations de contrôle et des dispositifs de réalité augmentée (AR) où les pilotes peuvent contrôler leur eVTOL.

Les pilotes d’Airspeeder ont à eux seuls effectué plus de 270 vols d’essai à longue distance, également dans les déserts du sud de l’Australie – bien qu’à un endroit non spécifié, mais se conformant prétendument à toutes les réglementations et à la supervision de l’autorité aéronautique locale.

L’idée de la société londonienne de courir avec des pilotes dans des moteurs, au moins aussi récemment qu’en juin dernier, deux pilotes iraient toujours dans une cage. Des arrêts de vingt secondes seront autorisés, à partir desquels le drone volera de zéro à cent en 2,8 secondes, avec une vitesse maximale pouvant atteindre 250 kilomètres par heure.

Un secteur des transports prometteur ?

Airspeeder est une filiale de la société mère Alauda Aeronautics, basée à Adélaïde, la capitale de l’Australie-Méridionale. Il a été impliqué dans la production d’un eVTOL, qu’il a appelé un « speeder » ou planeur. Comme on les appelle dans la saga culte de science-fiction Star Wars.

Les courses EXA visent à accélérer le développement et l’adoption de cette technologie. Principalement pour augmenter la sécurité. Selon la société, l’implication de marques telles que McLaren, Jaguar, F1, Boeing et Rolls-Royce, dont certaines développent déjà leurs propres recherches et prototypes dans ce domaine, peut aider à cet égard.