Victoires et défaites du Vietnam, ou de l’incident du Tonkin à l’offensive du Têt et « L’année la plus folle de l’histoire américaine moderne »

L’investiture de Johnson le 22 novembre 1963 et ses premières semaines au pouvoir ne montraient aucune volonté de renforcer la présence militaire américaine au Vietnam ; dans le même ordre d’idées, il se révèle lors des campagnes électorales du printemps et de l’été 1964. Cependant, comme je l’ai souligné, début août 1964, les événements du golfe du Tonkin en mer de Chine méridionale changent de cap. l’histoire. Selon le rapport original, le 2 août 1964, trois torpilleurs nord-vietnamiens ont attaqué l’USS Maddox (DD-731) dans les eaux internationales, auquel les Américains ont répondu par des tirs de représailles et une attaque d’accompagnement par des avions F-8 Crusader du avion. porte-avions USS Turner Joy (DD-951). Par la suite, Maddox est retourné dans les eaux sud-vietnamiennes indemne; cependant, les rapports de dommages aux membres du Nord-Vietnam diffèrent des deux côtés. Deux jours plus tard, le 4 août, les Nord-Vietnamiens auraient à nouveau attaqué Maddox et Turner Joy, bien que les nouvelles de l’attaque aient été vagues, vagues et obscures et plus tard presque démystifiées. Cependant, cela n’était pas pertinent pour le développement ultérieur à l’époque.

Le président Johnson a prononcé une allocution à la radio juste avant minuit le même jour, annonçant que Washington « répondrait de manière adéquate » à l’attaque, et moins de deux heures plus tard, des avions américains ont bombardé des cibles militaires à Vinh sur Cả ou sur la rivière Lam (un point clé de » liant la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam). Dans le même temps, Johnson a rassuré les dirigeants de Moscou qu’il n’entendait pas lâcher le « conflit majeur », mais qu’une escalade avait été décidée. Celle-ci s’est encore aggravée puisque le lendemain Le Congrès a adopté une large majorité dans la soi-disant résolution Tonkin (416:0 à la Chambre des représentants, 88:2 au Sénat, avec seulement le démocrate Wayne Morse, représentant l’Oregon, votant contre, et Ernest Gruening de l’Alaska), qui de facto a donné à l’État un an pour voter, pour répondre à toute attaque contre les forces américaines et pour apporter un soutien aux États membres de l’Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est. [SEATO]fondée en septembre 1954, ses membres étant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France [vystoupila 1974]Australie, Nouvelle-Zélande, Pakistan [vystoupil 1973], les Philippines et la Thaïlande et qui a cessé d’exister fin juin 1977); le président a ainsi effectivement obtenu l’opportunité de mener la « guerre du Vietnam », comme le conflit a commencé à être appelé aux États-Unis et au-delà, « légitimement » et à sa manière.

La réalité est bien plus compliquée. Johnson était loin d’être « confiant » en matière de politique étrangère (c’est pourquoi il a gardé les personnes « les meilleures et les plus brillantes » de Kennedy dans son administration, dirigée par le doyen du secrétaire d’État russe). [v úřadu v letech 1961–1969] et le secrétaire à la Défense Robert McNamara [v úřadu v letech 1961–1968]) comme sur la scène politique intérieure, où il se considère presque parfait, mais sent toujours instinctivement que « le Vietnam est un piège dans lequel vous pouvez facilement tomber mais dont vous aurez du mal à sortir ». En ce qui concerne la situation politique intérieure – oui, il avait compris lors de la campagne d’automne 1964 qu’il aurait besoin d’assez de temps pour mener à bien sa « mission historique » à la tête de l’Etat, et donc être réélu en 1968 -, il comprenait aussi qu’il ne pouvait pas le Vietnam « et que les échecs potentiels en Indochine seront sans doute utilisés par les républicains et leurs opposants intra-parti pour le discréditer. Par exemple, l’ancien président Harry Truman (à la Maison Blanche 1945-1953), dont l’opposition et les parties de son propre parti n’ont jamais toléré « la Chine perdue. » », plus qu’un avertissement.