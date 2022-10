Victimes des prisons. Une nouvelle émission de télé-réalité fait sensation en France

Le ministère français de la Justice est sous pression. Il devait s’expliquer sur l’état de concurrence entre détenus et surveillants pénitentiaires de Fresnes et de cette jeune banlieue parisienne. Le concours a lieu en juillet.

Dupond-Moretti a également ordonné une enquête interne, malgré le fait que l’événement ait été approuvé par l’administration pénitentiaire et les plus hautes instances du système correctionnel, dont le cabinet du ministre de la Justice, selon les organisateurs.

Le directeur de la prison de Fresnes, Jimmy Delliste, a défendu l’événement comme un « événement de fraternité » et a remercié les organisateurs. Il a déclaré que le concours avait permis de récolter 1 700 euros (environ 41 000 couronnes) pour des causes caritatives.

Cependant, un certain nombre de politiciens français ont soulevé de nombreuses objections à cette décision. « Nos prisons ne sont pas des camps de vacances où prisonniers et gardiens entretiennent des relations amicales », a déclaré ric Ciotti du parti d’opposition de centre droit Les Républicains.

« C’est une certaine forme d’hypocrisie de la part du ministre… Soit on le lui a dit, soit on ne le lui a pas dit. Il ne pouvait pas exiger une enquête si son cabinet avait été prévenu. Le ministre a dû s’expliquer. L’enregistrement a choqué de nombreux Français. Derrière chaque prisonnier se cache une victime, et je pense que ce sont ces victimes », a déclaré Ciotti, selon le site Internet du Guardian.

« A la prison de Fresnes, on organise des animations estivales pour les détenus. Dans le même temps, un enfant sur trois ne part pas en vacances faute d’argent. Les contribuables seront heureux de voir où va leur argent », a tweeté Hélène Laporte, vice-présidente de la chambre basse du parlement français et membre de l’extrême droite Association nationale (RS).

Un autre responsable anonyme qui travaille au sein du système pénitentiaire français a déclaré, selon The Guardian, qu’aucun participant au jeu n’a été reconnu coupable de meurtre ou de viol et que l’événement n’a pas coûté « un sou » aux contribuables.

Selon Dramé, la réunion, appelée Kohlantess, est destinée à connecter des personnes de différents groupes et à les aider à mieux se comprendre. En juin, Dramé a organisé une compétition sportive entre policiers et jeunes de la ville, selon des médias français.

La prison de Fresnes a été construite à la fin du XIXe siècle pour environ 1700 détenus. On pense maintenant qu’il abrite plus de 2 000 hommes et 100 femmes, a noté The Guardian.