Verstappen a remporté le Grand Prix de France de F1 après la chute du leader Leclerc

Le Castellet (Paris) – Le champion du monde en titre Max Verstappen a remporté le Grand Prix de France et a augmenté son avance au sommet du championnat de Formule 1 à 63 points après une chute de son rival Charles Leclerc de Ferrari. Le pilote néerlandais de l’équipe Red Bull s’est imposé au Castellet devant Lewis Hamilton, qui a terminé 300e de la catégorie des voitures royales. Un autre pilote Mercedes, George Russell, a terminé troisième.

Verstappen, 24 ans, a défendu la victoire de l’an dernier en France et, avec sa 27e victoire en carrière, a égalé le triple champion du monde Jackie Stewart pour la huitième place sur la liste de tous les temps. Le natif de Hasselt s’est imposé pour la septième fois cette saison.

« Je pense que nous avions un bon rythme dès le départ. Je voulais mettre un peu de pression sur Charles mais mes pneus ont surchauffé. Nous avons donc essayé de rester à portée et d’attendre les opportunités. Charles n’a pas eu de chance et j’espère qu’il va bien. Après cela, je conduis les courses et prendre soin des pneus », a déclaré Verstappen aux caméras de télévision.

Le Néerlandais a fait un grand pas vers une éventuelle défense du titre. « J’essaie toujours d’obtenir le maximum de points. Mais nous avons de nombreuses autres courses devant nous où nous devons gagner des points. Nous avons eu une journée réussie aujourd’hui mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Surtout à la vitesse d’un tour. Nous devons continuer à travailler dur », a ajouté Verstappen.

Leclerc n’a pas profité de cette opportunité pour réduire l’avantage de Verstappen en tête du classement. Il a dérapé au 18e tour et a dû abandonner la tête après avoir heurté une barrière de pneus. Après la collision, il s’est plaint de problèmes avec la pédale d’accélérateur, mais a admis plus tard avoir fait une erreur de conduite.

« C’était mon erreur et c’est très frustrant. Je roulais à mon plus haut niveau mais tant que je continue à faire des erreurs comme ça, c’est pour rien. Aujourd’hui, nous avons perdu environ 25 points et j’ai fait une erreur avant à Imola où je perdrais sept autres. Si nous perdons le championnat de 32 points, je saurai où je les ai perdus. C’est inacceptable », a déclaré Leclerc à Sky Sports.

Le vainqueur des qualifications, Leclerc, a maintenu son avance sur Verstappen après le départ, Hamilton remontant à la troisième place. La course s’est rapidement terminée pour Júki Cunoda d’Alpha Tauri, qui a fait les frais d’un accrochage avec Esteban Ocon. Le pilote de l’équipe de France Alpine écope d’une pénalité de cinq secondes.

Le précédent vainqueur du Grand Prix d’Autriche, Leclerc, a résisté à la pression de Verstappen et a conservé la tête. Au 14e tour, le deuxième pilote de Ferrari, Carlos Sainz, qui a remplacé un certain nombre de composants du moteur avant la course et est parti du bout du peloton en raison d’une pénalité, a terminé dixième aux points.

Le moment clé est venu quatre tours plus tard lorsque le leader Leclerc a glissé au onzième virage et s’est retrouvé sur la barrière de pneus. « J’ai poussé trop fort et l’arrière de la voiture s’est envolé. Ce fut un week-end très difficile pour moi car j’avais des problèmes d’équilibre. J’ai fait des erreurs aux mauvais moments », a regretté Leclerc.

La voiture de sécurité entre en piste et la plupart des pilotes changent de pneus. Verstappen mène devant Hamilton et Sergio Pérez de Red Bull. Ferrari mise au moins sur Sainz, qui est passé cinquième après avoir poursuivi la voiture lente. Mais l’Espagnol a également reçu une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse du trou, où il a menacé Alexander Albon de Williams.

Verstappen avait l’avantage. Sainz a ensuite devancé Russell et a également attaqué Pérez en troisième sur le pneu plus tendre. Au 42e tour, le pilote Ferrari a devancé le Mexicain, mais a ensuite changé de pneus neufs et a abandonné la bataille pour le podium.

La bataille pour la troisième place se poursuit entre Pérez et Russell pour un changement. Le Britannique s’est plaint que Pérez raccourcissait le parcours après l’un des duels, mais les commissaires ont laissé l’incident impuni. Néanmoins, Russell a ensuite réussi, après avoir profité du meilleur redémarrage après l’étape dite de la voiture de sécurité virtuelle, il a devancé le Mexicain et s’accrochait déjà à la troisième place.

Hamilton a réalisé la meilleure course de la saison et est monté sur le podium pour la quatrième année consécutive. « C’était une course très difficile parce que ma bouteille d’eau ne fonctionnait pas correctement. Mais à quelle distance nous étions de ces gars (Red Bull et Ferrari) ce week-end, c’était un excellent résultat. Nous avons une voiture fiable et c’est crédit à tout le monde à l’usine. Je n’ai pas encore mis les pieds sur la balance mais je pense que j’ai perdu environ trois kilos. J’ai hâte de boire un verre », a ajouté Hamilton.

Le championnat se poursuivra avec le Grand Prix de Hongrie la semaine du 31 juillet.