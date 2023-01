Verre, pesto hrd. Macron a félicité les vainqueurs, ils étaient aussi célèbres en finale

Macron a félicité le jeune Mbappho pour ses performances exceptionnelles et a souligné qu’il n’avait que 24 ans et qu’il avait déjà la précieuse expérience d’avoir disputé deux finales de Coupe du monde. Bravo Argentin, à l’équipe d’Argentine et à son peuple, a ajouté le président, qui a déversé ses émotions lors des arrêts de suivi. Le footballeur français devrait se déplacer en France lundi et, malgré le mauvais temps, mène toujours sur les Champs-Elysées, a indiqué Macron.

Bien sûr, lors de la finale de dimanche, l’ambassadeur du championnat du Qatar et superstar du football multiple David Beckham ne pouvait pas être en reste à la recherche de photographes. Pestoe a eu des ennuis ces dernières semaines pour son rôle dans la compétition légèrement controversée, où il a été photographié avec son fils Cruz sur les réseaux sociaux avant la finale.

David Beckham a posé pour une photo avec son plus jeune fils Cruz alors que le couple s'asseyait pour regarder la finale de la Coupe du monde

La star du tennis Novak Djokovic était également en finale. La soirée photo l’a surpris dans les tribunes avec le footballeur français Paul Pogba.

Avant le coup d’envoi final, les parties ont attrapé Elon Musk, qui était venu au bâton. Le propriétaire de la société Tesla et Twitter a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle Messi intervient sur place pour un Hugo Lloris désespéré.

Alors que diverses célébrités ont profité du stade de Lusail en personne, d’autres ont utilisé la finale de football pour l’activisme. Soudain, Shakira sur les réseaux sociaux, par exemple, rappelle aux gens de se souvenir de l’international russe Amir Nasr, qui a été condamné à mort dans le pays pour son rôle dans les manifestations d’automne là-bas.

Aujourd’hui, lors de la finale de la Coupe du monde, j’espère juste que les joueurs sur le terrain et le monde entier se souviendront qu’il y avait un homme et un autre footballeur nommé Amir Nasr, qui a été condamné à mort pour avoir pris la parole en faveur des droits des femmes. https://t.co/VdMicGVaml 18 décembre 2022 à 15:33 pspvek archivé : 19 décembre 2022 à 10:17

