Venezuela vs Colombie | historique des playoffs

péruvien, Colombie et le Chili joueront tout ou rien mardi pour obtenir le droit de disputer les éliminatoires contre le Qatar, la seule voie disponible en Amérique du Sud après avoir été répartie entre Brésil, Argentine, Équateur et Uruguay quatre quotas directs pour la Coupe du monde 2022.

Avec un œil sur Lima, la Colombie a moins d’options et peut être ennuyée d’être en retard pour se souvenir d’adopter une position plus offensive dans le match. séries éliminatoires.

Victoire 3-0 contre les éliminés Bolivie Jeudi, l’avant-dernière date s’est terminée par une incroyable séquence de sept matchs sans victoire et sans but.

La Colombie mise tout sur son nouvel homme, l’attaquant louis diazo. joueur de Liverpool a ouvert la voie à une victoire convaincante 3-0 contre la Bolivie jeudi, enterrant la malédiction des buteurs de l’équipe de Roue Reinaldo.

À tout le moins, la Colombie doit maintenir une séquence de victoires mardi contre un Venezuela faible, car un match nul dépendrait de sa défaite contre le Venezuela. Pérou pour aller aux playoffs.

Numéros rouges au Venezuela vs. Colombie

Mais pour Choix colombien les chiffres à chaque fois que vous visitez le Venezuela sont assez sombres. L’idée était d’obtenir trois points, mais c’était une mission qu’il pouvait rarement accomplir, mais qu’un jour il devait détruire.

Cela fait 25 ans et quelques mois que les « trois couleurs » s’imposent dans le pays voisin à domicile. C’était le 15 décembre 1996, sur le score de 0-2 en route vers la Coupe du Monde en France 98. Jorge ‘Protector’ Bermúdez et Ivan René Valenciano Ils sont les auteurs de ces deux objectifs.

Le solde restant n’est pas trop négatif pour la Colombie non plus, car ils ont fait cinq nuls et perdu deux fois. Ce mardi, la mission est de gagner pour ne pas trop souffrir, mais un match nul, oui, un match nul, servira aussi à débattre des playoffs face à l’Australie.

Historique de la confrontation Venezuela vs Colombie pour élimination