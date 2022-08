Varsovie et Budapest étaient furieuses que l’UE les ait bloquées du Fonds de relance. Dans le même temps, Orbán fait face à un risque encore plus grand de problèmes

Morawiecki, dont la réputation de modération par rapport à celle de Kaczynski devient lentement la sienne, s’est distingué dans une interview au journal allemand Die Welt en accusant les principaux États membres de l’UE, l’Allemagne et la France, d' »impérialisme », même par rapport au comportement de la Russie. Dès lors, il souhaitait une « réforme profonde » de l’Union, qui ramènerait « la bienveillance et l’égalité » à ses principes fondamentaux. Ce n’est pas la première fois que Morawiecki se laisse emporter devant des journalistes et dit des choses non seulement choquantes, mais aussi absurdes d’un point de vue extérieur. Mais le premier ministre a fait d’une pierre deux coups : d’un côté, il menaçait de compliquer la vie de l’Union, et de l’autre, en brandissant la menace d’un « dictateur » allemand, il a suscité l’émotion surtout chez les plus âgés et les Polonais les moins éduqués, qui constituent l’épine dorsale des électeurs du parti Droit et justice (PiS).

Cependant, les crises de colère rhétoriques des politiciens du gouvernement expriment principalement la déception et la nervosité qui en résultent. Varsovie espère que la Commission européenne fermera les yeux et reconnaîtra que le gouvernement polonais, en modifiant la loi sur le changement de nom de la Chambre de discipline judiciaire, a respecté ses exigences et débloquera l’argent. Qu’il le ferait également à la lumière du rôle clé de la Pologne dans le soutien militaire de l’Ukraine contre l’agression russe, ou pour l’accueil exemplaire de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens par la société civile polonaise.

Cependant, la Commission n’a pas reculé – dans son rapport de juillet sur l’État de droit dans l’UE à la Pologne, il a été déclaré que bien que des progrès aient été accomplis, l’indépendance des juges n’est toujours pas pleinement garantie. En outre, la Pologne ne s’est toujours pas conformée à l’arrêt de la Cour européenne de justice sur l’indépendance judiciaire, qui l’a condamnée à payer un million d’euros par mois jusqu’à ce qu’il soit fixé. Cependant, le gouvernement polonais n’y a pas prêté attention, même si l’amende avait atteint 280 millions d’euros.

« Le gouvernement a imaginé qu’un petit changement dans la loi suffirait à la Commission pour débloquer l’argent. Cela ne s’est pas produit, c’est pourquoi il a décidé d’être plus dur – cela signifiait qu’il menaçait d’utiliser tous les moyens possibles, y compris le veto de la décision et blocage », a expliqué la politologue Malgorzata Bonikowska à INFO.CZ. Kaczynski a accusé la commission d’outrepasser son autorité et l’Allemagne d’essayer de limiter la souveraineté de la Pologne ; Les gens ordinaires sont sensibles à cet argument. « Un an avant les élections parlementaires, la préférence pour un gouvernement de coalition est tombée à 29 % ; selon les sondages d’opinion, l’opposition va maintenant gagner les élections. Par conséquent, le bloc gouvernemental devait faire quelque chose – et l’une des méthodes qui a fait ses preuves dans le passé est d’attaquer Bruxelles et d’attiser le sentiment anti-allemand », a expliqué Bonikowska.