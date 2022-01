Vanity chez EM-Aus : la France n’est qu’une classe mondiale

L’équipe de France se rend au championnat d’Europe de football avec un effectif rempli de joueurs extraordinaires. Celui qui se démarque de l’ensemble stellaire : Paul Pogba. Alors que ses performances à Manchester United ont été décevantes, il s’est imposé à l’Equipe Tricolore.

Il est compréhensible que Paul Pogba doive le laisser sortir à un moment donné. Après tout, il vient de marquer le but vainqueur 3-1 contre la Suisse en huitièmes de finale du Championnat d’Europe de football. Par conséquent, les Français célèbrent somptueusement. Il semblait y avoir une sorte d’acclamations d’affilée qu’il avait en tête spécialement pour le tournoi. La Suisse s’est battue et a joué bravement, mais peut-elle marquer deux buts à 15 minutes de la fin ? Contre des champions du monde ? Donc s’il vous plait. Le problème semble avoir été résolu.

C’était son quatrième but dans un tournoi majeur. Et quoi. Ce seul but était suffisant pour ce match. Un but que peu de gens à l’exception de Paul Pogba peuvent marquer. A la 75e minute, la frappe de Karim Benzema a été bloquée par la Suisse aux abords de la surface de réparation. Tir atteint par un détour Pogba, qui est à environ 25 mètres de la porte. Le Français avait besoin d’un contact ou deux pour contrôler le ballon. Il leva les yeux et se retira. Non seulement avec puissance et impact, mais avec beaucoup d’yeux et de sentiments. Et ce, même s’il cherchait toujours un équilibre à ses débuts.

Le ballon a viré dans un coin, intenable pour le gardien suisse Yann Sommer. C’est l’un des nombreux moments qui montrent la capacité de cette équipe de France. Pourquoi est-il devenu champion du monde en 2018. Il y a ces moments encore et encore dans les Championnats d’Europe. Lors du match d’ouverture contre l’Allemagne, par exemple, Kylian Mbappé a inscrit deux hors-jeu. Ou encore N’Golo Kanté, qui déjoue souvent les efforts offensifs allemands. Ou Pogba, qui a commencé le propre but de Mats Hummels avec une superbe perspicacité générale et technique.

Entre ombre et lumière

Il y a eu aussi un moment comme celui-ci en huitièmes de finale contre la Suisse. Par exemple, lorsque l’homme de retour d’Equipe, Karim Benzema, a récupéré la passe sous-optimale de Mbappé avant d’égaliser 1:1 avec un mouvement qui aurait probablement tiré au moins un peu la plupart des hanches. Ou le fait que les champions du monde en titre ont changé la donne quelques minutes après l’absence du penalty suisse. Ou de quelle manière Pogba a servi Mbappe en prolongation, qui a raté sa prochaine tentative de tir. Malgré tous ces moments, ils ont fini par sortir.

Car aussi brillants que soient les Français, ils sont aussi inconstants. L’équipe de Didier Deschamps n’a pas encore montré d’espoir de champion du monde lors des matchs nuls contre la Hongrie ou le Portugal. Contre l’Allemagne, ils ont fait le strict minimum : marqué tôt puis défendu comme des champions du monde (basé sur Joachim Löw). Cela suffisait pour l’équipe DFB et la phase de poules.Si le budget de Deschamp fonctionne, ce sera désormais un texte sur l’austérité impitoyable du champion du monde. Mais non. C’était peut-être plus une touche d’arrogance.

Peut-être le résultat de cette frugalité était-il que peut-être aucun des Français ne pensait que les Suisses reviendraient. Même si l’équipe n’a joué qu’une première mi-temps médiocre et malgré sa chance, le Suisse Ricardo Rodriguez a raté un penalty valable à la 55e minute. Les deux buts de Benzema et Pogba étaient trop bons. Le passeport est trop beau aussi.

Déjà au début de la Coupe d’Europe face à l’Allemagne, Pogba avait l’air d’un joueur changé par rapport à la saison précédente. « Je me demande vraiment ce que Paul Pogba a fait à Manchester United toute l’année. Où a-t-il été toute l’année ? » a déclaré le champion du monde Rio Kramer. Pogba, qui a parfois semblé nerveux ou même maladroit à United, est cette fois « de classe mondiale »: « S’il a cet enthousiasme, alors il est le meilleur homme. »

Décevant à Man United

Il ne les a pas dans le club. De nombreux fans de Man United ont été visiblement étonnés de la façon dont Pogba a dirigé le jeu français, les dribblant, inscrivant un but et en marquant un. A l’Equipe Tricolore, ils ont créé pour elle une oasis de bien-être. De l’entraîneur Deschamps, il a obtenu une confiance qui n’a pas été accordée si souvent par l’entraîneur de United Ole Gunnar Solskjær.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle il y a toujours des rumeurs sur l’achat de disques des Diables rouges. Depuis son retour de la Juventus Turin en 2016, il a toujours porté avec lui cette promesse de 105 millions d’euros. Son manque de confiance et donc ses missions irrégulières le rongeaient. « Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu ou de sa position au club », a déclaré Deschamps en novembre dernier.

Cela est également devenu clair lundi soir. « Il peut tellement donner », a déclaré l’ancien international français Patrick Viera. Pour ce faire, Pogba a besoin de quelqu’un qui puisse le soutenir. En équipe de France, N’Golo Kanté remplit ce rôle. Il n’avait pas ça à United. L’icône de United Roy Keane a déclaré après la finale de la Coupe d’Europe de la France, malgré toute la classe que Pogba a apportée sur le terrain: « Au final, il vous frustre ».

En MÉ, il fait le contraire. Il était radieux, il avait ses moments, il a joué une très bonne passe. Il en a fait un spectaculaire 3-1 contre la Suisse. Seulement cette fois Mbappe and Co. moins convaincant. Mais à la fin, c’est Pogba qui a sans le savoir ramené la Confédération dans le match. C’est lui qui a volé le ballon à Christian Fassnacht dans le temps additionnel après 90 minutes régulières au milieu de terrain. A la fin de la contre-attaque, le score est passé à 3:3 et la nation alpine s’est sauvée en prolongation. Le reste est bien connu et quelque peu frustrant d’un point de vue français.