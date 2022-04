Van der Poel gagne en Flandre : Pogacar se déchaîne après avoir perdu un duel géant

Le vainqueur du Tour Tadej Pogacar pilote le Tour des Flandres pour la première fois. Il a tout essayé, a continué à attaquer et à se débarrasser de presque tous ses poursuivants. Seul Mathieu van der Poel des Pays-Bas était toujours à ses côtés. Dans un sprint spectaculaire, il s’impose et Pogacar fait rage.

Tadej Pogacar a levé la main de colère, le double champion du Tour réprimandant son rival Mathieu van der Poel pour avoir applaudi sauvagement après le duel perdant du géant. Après un duel palpitant entre les plus grandes stars, Pogacar a raté de peu son premier Tour des Flandres lors d’une finale controversée. Au lieu de cela, la victoire dans la spectaculaire classique belge est revenue au grand favori van der Poel pour la deuxième fois depuis 2020.

« J’ai travaillé très dur pour cette course. C’était incroyable », a déclaré van der Poel. Après 272,5 km entre Anvers et Audenarde, le Néerlandais devançait son compatriote Dylan van Baarle (Ineos-Grenadiers) et le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Pogacar de Slovénie (EAU), qui avait longtemps dominé avec van der Poel, est sorti perdant du sprint de poker pour terminer quatrième.

Douze partants allemands autour de l’espoir Nils Politt (Cologne/Bora-hansgrohe) n’ont rien à voir avec la décision, mais ont montré une course active en tant que passeur et dans le groupe de discussion. Les seuls vainqueurs du Tour des Flandres Allemagne restent Rudi Altig (1964) et Steffen Wesemann (2004).

Galop en groupe

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les spectateurs ont été autorisés à se regrouper sur le bord de la route lors de la plus grande course cycliste de Belgique. Les fans sont venus en masse, la « Ronde » étant un festival folklorique populaire par temps généralement ensoleillé mais frais – seule l’absence de la star belge Wout van Aert a causé un peu de déception pour les hôtes.

Pendant longtemps, le groupe en fuite a déterminé ce qui s’est passé, y compris Cottbuser Max Kanter (Movistar). Cependant, dans l’élan croissant au cours des 100 derniers kilomètres, son avance a continué de se réduire. La pression du peloton était trop forte pour une victoire surprise. Politt défiait sa chance depuis le groupe de tête. Le vainqueur d’étape du Tour a frappé à Kanarienberg, la dixième des 18 cales légendaires du jour, à environ 70 km de l’arrivée. La tentative a échoué. Politt suivit bientôt – et dut bientôt enterrer tout espoir de victoire.

Deux autres classiques en avril

Lors du deuxième des trois passages au-dessus du célèbre Oude Kwaremont, Pogacar a mis le turbo. Peu de conducteurs sont capables de suivre l’augmentation brutale de la vitesse, Politt n’en fait pas partie. Pogacar utilise la forte pente suivante pour de nouvelles attaques et réduit ainsi la concurrence. Lors de la dernière ascension à Paterberg, seul van der Poel était à ses côtés.

Le duel géant s’est terminé par un débat acharné à domicile. Au lieu de forcer une décision précoce, van der Poel a réduit le rythme à près d’un pied. Pogacar, comparé au Néerlandais qui a un faible dans les sprints, était pour sa part indécis. Les poursuivants utilisent la plaisanterie et la poursuite, les meilleures stars menacent de jouer, mais van der Poel gagne à la fin.

Le Tour des Flandres, organisé pour la première fois en 1913, est le temps fort du printemps, parallèlement au Paris-Roubaix prévu le 17 avril. Le deuxième monument belge – Liège-Bastogne-Liège – forme la conclusion traditionnelle de la grande classique d’un jour du premier semestre le 24 avril.