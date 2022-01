Valverde : « Je veux dire au revoir au public et remercier le cyclisme »

Alexandre Valverde, Le cycliste Movistar, a déclaré ce jeudi qu’il affronte sa dernière saison en tant que professionnel dans le but de « s’amuser » et aussi avec l’intention de dire au revoir au public et de se sentir « reconnaissant pour le cyclisme » pour tout ce qui lui a été donné. .

A 41 ans -42 en avril- Alejandro Valverde affronte sa dernière saison en tant que cycliste. Il le fait avec une longue feuille de route qui dont 130 victoires, première place à la Vuelta a Espaa (2009), podiums au Tour de France (3e en 2015) et au Giro d’Italia (3e en 2016) et une médaille d’or au Championnat du monde d’Innsbruck (2018).

« Je veux dire merci adieu au cyclisme, en général, et à mon équipe, pour toutes ces merveilleuses années, mais je veux surtout que ma santé et mes blessures m’accompagnent et puissent courir avec le public. Sur ce, je sera très heureux de conclure une si belle carrière dans ce sport », a déclaré Valverde, lors de la présentation de l’équipe Movistar pour la saison.

Le cycliste Murcian, l’un des plus anciens du peloton international, a retardé la décision de se retirer parce qu’il estimait qu’il était « bon de continuer à concourir ».

« Les sensations ne sont pas différentes, elles sont toujours bonnes, et c’est pourquoi j’ai décidé de leur donner une année supplémentaire et de me retirer de la course à pied avec le public, qui vous entoure lors de vos randonnées, à l’arrivée et nous donne beaucoup de force et d’énergie. » il admet.

« C’est dommage de prendre sa retraite sans spectateurs, alors maintenant j’espère que nous pourrons avoir une année plus normale et en profiter à cent pour cent à chaque course », a déclaré Valverde, qui prévoit de courir la course. Tour d’Italie et Retour en Espagne.

« Il y a une longue année devant nous et la Coupe du monde serait bien de se dérouler si tout se passe bien. »

Valverde a fait ses débuts professionnels en 2002 à Kelme-Costa Blanca et trois ans plus tard, en 2005, il rejoint l’équipe dirigée par Eusebio Unzue, alors Illes Balears-Caisse d’Epargne.

« Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’un grand cycliste, qui a tout donné pour ce sport et qui l’a énormément apprécié. Plus que les victoires, qui étaient là, je veux que les fans se souviennent de moi comme d’une personne formidable qui a tout donné au vélo. . »