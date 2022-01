Valérie Pécresse candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle française

« J’ai une bonne nouvelle, mes amis, la république de droite est de retour. Elle est unie, avec une solution et prête à se battre avec une force impénétrable car la France ne peut pas attendre. Invincible », a déclaré aujourd’hui le candidat au siège du parti, sur le date 15. district capitale du pays.

Valérie Pécresse a remporté l’élection interne du parti face à Ric Ciotti, avec 60,95 % des voix de préférence des quelque 113 000 militants qui ont participé à cette élection, lors d’un vote électronique qui s’est déroulé sans contestation.

Le candidat français d’extrême droite a 54 ans et est président de la région parisienne depuis 2015, a occupé plusieurs postes ministériels dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et est en charge du portefeuille de l’Économie, mais aussi de l’Enseignement supérieur.

L’élection des candidats a été célébrée par des dizaines de militants qui ont afflué ce samedi au siège du parti, écoutant « Pécresse à L’Élysée » dans les couloirs.

Martine, membre du parti depuis 30 ans, n’a pas pu contenir ses émotions face à ce choix.

« Je suis très fier de cette victoire. Nous attendions que cela se produise depuis longtemps. J’ai été à votre congrès. C’est une femme qui n’hésite pas à sauter dans l’arène et à se battre contre quatre hommes. , il faut une certaine force mentale. Elle a le statut de femme d’État », défenseure des militants, dans une déclaration à Agência Lusa.

Valérie Pécresse s’est présentée à cette élection interne face à quatre prétendants – Michel Barnier, Xavier Bertrand, ric Ciotti et Philippe Juvin -, comptant désormais sur le soutien de tous, ainsi que d’autres personnalités du parti, pour lancer sa campagne.

Avec tous les candidats des principaux partis déjà sélectionnés, il reste à savoir si Emmanuel Macron souhaite rester au Lysée, Valérie Pécresse a laissé un avertissement au président français.

« Je ne vais pas être un président zigzaguant qui dira à tout le monde ce qu’il veut entendre. Entre le président sortant et moi, il y a plus que des différences de lignes politiques, il y a des différences de caractère. Emmanuel Macron a juste une obsession. , qui est de s’amuser, je n’ai qu’une passion : faire », assure Valérie Pécresse.

Le candidat en a également profité pour faire appel aux Français qui songeaient à choisir l’extrême droite Marine Le Pen ou Ric Zemmour.

« Je demande à tous les Français de jeter tous les mots sans importance, agacés par l’incapacité d’agir en public, lancés par Marine Le Pen ou ric Zemmour. Nous n’avons pas besoin d’être des extrémistes pour attaquer, nous n’avons pas besoin d’insulter pour convaincre. »a déclaré le candidat républicain.

Les élections françaises auront lieu en avril 2022, le premier tour ayant lieu le 10 avril et, le second tour, pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix si aucun n’obtient plus de 50 % des voix au premier tour, le 24 avril. . Les principaux candidats déjà annoncés à l’élection sont : Yannick Jadot, des Verts, Jean-Luc Melenchon, d’Insubmissa France, Anne Hidalgo, du Parti socialiste, Marine Le Pen, d’Unité nationale, et ric Zemmour, candidat indépendant.