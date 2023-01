Vague de chaleur en Europe. L’Espagne est en proie à de vastes incendies de forêt, deux personnes meurent en Italie

La vague de chaleur qui a frappé une grande partie de l’Europe cette semaine s’est un peu atténuée dans certains pays. Par exemple, en République tchèque et en Allemagne, où des records de température ont été établis mercredi, les températures jeudi étaient légèrement inférieures. En revanche, en Espagne et dans le sud de la France, les températures continuent d’augmenter, un pic, pouvant atteindre 44 degrés Celsius, attendu dans ces pays au cours du week-end. Un record pourrait être battu en France vendredi.

Dans le nord-est de l’Espagne, en Catalogne, la chaleur est dure pour les pompiers qui y combattent depuis mercredi un gigantesque incendie de forêt.

Plusieurs personnes sont mortes des suites de la canicule en Europe, dont trois en Allemagne mercredi alors qu’elles se baignaient, tandis qu’en France trois personnes âgées se sont noyées en mer cette semaine.

Dans certaines parties du nord de l’Espagne et du sud de la France, les températures ont atteint 44 degrés Celsius jeudi, selon Reuters. Cependant, le service météorologique français Météo-France a déclaré que 42 degrés avaient été mesurés dans la ville de Grospierres, dans le sud de la France, marquant un nouveau record de température en juin pour la France. Vendredi il devrait faire entre 42 et 45 degrés, donc le record français de température de 44,1 degrés, mesuré en août 2003 dans le département du Gard dans le sud du pays, pourrait chuter.

Environ 350 pompiers avec l’aide de 15 avions luttent depuis mercredi contre un incendie de forêt près de Tarragone, selon les médias catalans, 5.000 hectares de forêt ont été incendiés. Une trentaine de personnes ont dû être évacuées de la zone et les autorités ont également fermé cinq routes locales par mesure de précaution. Les pompiers estiment que le feu pourrait détruire jusqu’à 20 000 acres.

La température élevée et les vents violents ont attisé les flammes encore et encore. « Nous n’avons pas eu d’incendie grave depuis 20 ans », a déclaré le gouvernement catalan, selon l’AFP.

En France, les météorologues prédisent jusqu’à 44 degrés dans le cours inférieur du Rhône vendredi. Le record français de température de 44,1 degrés, mesuré en août 2003 dans le département du Gard dans le sud du pays, pourrait chuter. Les Parisiens connaîtront probablement la journée la plus chaude de l’année samedi, lorsque les températures devraient dépasser les 38 à 40 degrés dans la capitale française.

Les autorités de Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg ont imposé des restrictions à la circulation automobile afin de réduire les concentrations nocives d’ozone au niveau du sol. Plusieurs écoles ont reporté les examens d’été et dans certaines parties du nord de la France, l’approvisionnement en eau des entreprises, des agriculteurs et des ménages a été coupé en raison de la sécheresse. Le ministre français de l’Agriculture a annoncé l’interdiction du transport d’animaux vivants. Le groupe hôtelier Accor, qui exploite près de 1 700 hôtels en France, a ouvert des chambres climatisées pour les personnes âgées.

Des températures maximales sont attendues en Espagne au cours du week-end, lorsque le mercure sur les thermomètres peut également atteindre 44 degrés. Mais cela ne suffira pas pour établir un record de température, le record de température de l’Espagne date de juillet 2017, quand ils ont mesuré 46,9 degrés à Cordoue.

Deux victimes en Italie

En Italie, une vague de chaleur a fait ses deux premières victimes, a rapporté l’ANSA. Le premier disparu, un homme de 82 ans, a été signalé par sa famille mercredi soir. Le corps a été retrouvé jeudi dans la campagne près de la ville de San Benedetto del Tronto sur la côte adriatique dans le centre de l’Italie. Un deuxième homme, âgé entre 60 et 70 ans, a été retrouvé mort ce matin dans le parc à l’extérieur de la gare centrale de Milan. Le ministère italien de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui l’avertissement le plus élevé pour six villes, vendredi pour 16, par exemple Milan, Turin et Venise.

Il fait chaud en Grèce aussi. Un important incendie de forêt s’est déclaré près du port de Lavrio, au sud-est d’Athènes. Les vents forts et la sécheresse compliquent les efforts de lutte contre les incendies. Le plus petit camp de réfugiés a dû être évacué à cause de la fumée, a rapporté la télévision ERT.

L’Autriche est également touchée par des températures élevées depuis plusieurs jours. Le jeudi soir, une nuit tropicale se produit dans presque toute l’Autriche, à l’exception des États de Carinthie et du Tyrol. Au centre de Vienne, 25,9 degrés ont été mesurés la nuit et, par exemple, à Retz, près de la frontière tchèque près de Znojmo, il faisait 24,8 degrés Celsius.

Mercredi déjà, des records de température absolue ont été enregistrés dans 26 stations de l’Institut météorologique autrichien ZAMG, par exemple à Seefeld, au Tyrol, il était de 32,7 degrés.

Dans l’est de l’Allemagne, 38,6 degrés ont été mesurés mercredi, ce qui était un record en juin là-bas. Dans les villes de Löhne et Bad Oeynhausen, dans le nord-ouest de l’Allemagne, l’usage de l’eau potable est désormais limité aux « nécessités de la vie », sous peine d’une amende de 1 000 euros (près de 25 500 CZK).

Vidéo : Une chaleur extrême balaie l’Europe. La température devrait être supérieure à 40 degrés