UP Olomouc – Terville Florange 0:3, Olomouc a perdu contre le Français Terville Florange au début de la CEV Cup

Olomouc cherche à répéter les huitièmes de finale de la saison dernière dans la deuxième coupe d’Europe la plus importante, mais ils sont loin de progresser après le choc à domicile. Hanačky a joué un match bien équilibré contre la quatrième équipe de la ligue française l’année précédente dans le premier set seulement. Les hommes de l’entraîneur Martin Hroch ont pris une avance de 23:21 à la fin, mais les visiteurs ont renversé la vapeur avec quatre points consécutifs et ont remporté le set. L’autre set a été remporté par Terville Florange 25:16 et 25:18.

Ostravanky est entré timidement dans la Challenge Cup et n’a marqué que neuf points dans le premier set. Ils ont remporté le set suivant 25:18, mais dans les deux sets suivants, ils ont de nouveau perdu 14:25 et 12:25 face à une équipe dirigée par l’ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine tchèque, Carlo Parisi.

« Si on veut réussir contre un adversaire comme ça, il faut jouer tout le match avec le même engagement et la même euphorie que dans le deuxième set, quand on a poussé l’adversaire au service. Dans le set qu’on a perdu, on a eu des temps inutiles s’étire quand on n’a pas été affirmatif et imprécis », a déclaré l’entraîneur d’Ostrava Zdeněk Pommer.