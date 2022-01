Union européenne, présidence française de l’Union en cours. Macron : il est temps de réaliser un projet concret

(Teleborsa) – « Un moment utile pour l’Europe, un moment d’efficacité, pour mettre en œuvre de vrais projets et fournir des services aux Européens pour notre avenir ». C’est une promesse faite par le président français, Emmanuel Macron, lors d’une conférence de presse à Paris avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l’occasion de la présidence française de l’Union. Macron rappelle les enjeux que la présidence française de l’UE entend faire avancer rapidement dans les 6 prochains mois : paquet climat avec des décisions sur les mécanismes de prélèvement aux frontières (taxes carbone) et la décarbonisation des transports, agenda numérique pour réguler les marchés et les contenus, convergence sociale et équité genre au travail, sécurité des frontières, défense commune, enjeux géopolitiques à commencer par les relations avec la Russie pour la crise ukrainienne et la réforme des règles budgétaires.

« L’amitié que nous avons avec l’Allemagne ne diminue pas l’amitié que nous avons avec l’Italie et vice versa. Nous pouvons travailler ensemble pour que l’Europe soit plus utile. Nous avons redoublé d’initiative avec l’Italie et nous avons également triplé l’initiative », a déclaré le président français. Et il a ajouté, répondant à une question au Quirinal : « Nous avons beaucoup de chance d’avoir un président et Premier ministre italien courageux et pro-européen et des amis français. C’est une opportunité pour nous », a-t-il souligné.

La France assume la présidence dans des « circonstances particulières », en raison de la situation sanitaire, de la pression sur l’environnement de la Russie, « Je suis heureux qu’un pays avec un poids politique et une expérience comme la France prenne la présidence du Conseil de l’Union européenne » a déclaré le président de la Commission européenne. Parlant de l’épidémie et de l’augmentation exponentielle des infections à travers l’Europe, il a déclaré: « la situation sanitaire reste préoccupante », mais « nous avons réagi, pris des mesures décisives sur le front des vaccins et cela nous a permis de vacciner près de 70 pour cent des l’ensemble de la population et près de 80 pour cent des adultes en Europe », de plus « nous avons livré 1,2 milliard de vaccins à l’Europe ».

(Téléborsa) 01-07-2022 14:58